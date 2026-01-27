Το πρόσωπο έκπληξη για τα «Your Face Sounds Familiar» και «Just the two of us»

Ένα πρόσωπο της μικρής οθόνης βρίσκεται ταυτόχρονα ψηλά στις λίστες υποψήφιων συμμετεχόντων των δύο talent shows που έρχονται προσεχώς στη μικρή οθόνη. Ο λόγος για τη συμπαρουσιάστρια του Θανάση Πάτρα στην εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» και ραδιοφωνική παραγωγό Άννα Ζηρδέλη.

Το όνομά της φιγουράρει ανάμεσα στους σχετικούς καταλόγους που έχουν συνταχθεί τόσο για το «Your Face Sounds Familiar» όσο και για το «Just the two of us».

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια διαθέτει και πτυχίο υποκριτικής καθώς είναι απόφοιτη της δραματικής σχολής «Ιάκωβος Καμπανέλλης» ενώ στο παρελθόν έχει ανέβει και στο θεατρικό σανίδι με γνωστές συνεργασίες όπως με την ηθοποιό Όλγα Πολίτου.

Σε πολλές από τις εκπομπές που έχει συμμετάσχει έχει αναδείξει θεατρικά χαρακτηριστικά όπως παλαιότερα στην «Οδό Ζαρίφη» όπου μιμούνταν διάφορες δημοφιλείς κυρίες από το χώρο του θεάματος ενώ το προηγούμενο καλοκαίρι είχε ξεχωρίσει και η χιουμοριστική στήλη της στην πρωινή εκπομπή των Κωνσταντάρα – Μαλέσκου «Καλοκαιρινό Ραντεβού».