Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 3/5/2026

12:00 STAR Ο μπλοφατζής 12:15 TV100 Κάθε λιμάνι και καημός 13:00 ΕΡΤ1 Το Αγοροκόριτσο 13:00 ΕΡΤ World Διαβόλου Κάλτσα 14:30 ΑΝΤ1 Η κυρία του κυρίου 14:30 ΕΡΤ World Κατάψυξη 16:30 STAR Ησαία … μη χορεύεις 17:35 ΣΚΑΪ Η νονά 19:30 BLUESKY Ελληνική ταινία 20:10 ΕΡΤ1 Πατέρα… Κάτσε Φρόνιμα 21:50 MEGA Οι θαλασσιές οι χάντρες 01:15 ALPHA Μάντεψε τι κάνω τα βράδια 01:30 ΕΡΤ World Το Αγοροκόριτσο

Η ταινία της ημέρας

Πατέρα… Κάτσε Φρόνιμα (20:10 - ΕΡΤ1)

Ο γιος ενός ευκατάστατου επαρχιώτη εγκαθίσταται στην Αθήνα για να σπουδάσει νομικά, αλλά το μόνο που κάνει είναι να γλεντά και να μένει πίσω στις σπουδές του. Όταν ο πατέρας του έρχεται στην Αθήνα για να συνετίσει τον γιο του, θα πέσει κι ο ίδιος με τα μούτρα στα γλέντια. Ο πατέρας φλερτάρει μια φίλη του γιου του και ο γιος του αναλαμβάνει, μαζί με τη θεία του και μια συγγενή της κοπέλας, να τον επαναφέρουν στην τάξη. Όταν όμως θα τον απομακρύνουν από τη συγκεκριμένη κοπέλα, εκείνος θα πέσει στην αγκαλιά μιας άλλης.

Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης.

Σενάριο: Γιώργος Κατσαμπής, Λάκης Μιχαηλίδης.

Παίζουν: Λάμπρος Κωνσταντάρας, Αλέκος Τζανετάκος, Μάκης Δεμίρης, Σταύρος Ξενίδης, Γιώργος Μούτσιος, Μίρκα Καλατζοπούλου, Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Σάσα Καστούρα, Νάσος Κεδράκας, Μίτση Κωνσταντάρα, Αθηνόδωρος Προύσαλης, Βαγγέλης Πλοίος, Απόστολος Σουγκλάκος, Αλέκος Ζαρταλούδης, Αγγέλα Γιουράντη, Γιάννης Μωραΐτης.

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

06:00 Ένα Ασύλληπτο Κορόιδο

07:25 Αρτίστα

09:00 Επτά Χρόνια Γάμου

10:40 Ουζερί Τσιτσάνης

12:40 Αν Όλες οι Γυναίκες του Κόσμου

14:00 Τρελός Είμαι Ό,τι Θέλω Κάνω

15:25 Αγάπη για Πάντα

17:00 Ο Ατσίδας

18:30 Ο Τελευταίος Άντρας

20:20 Να 'τανε το 13 να Έπεφτε σε μας

22:00 Η Κόρη μου η Σοσιαλίστρια

23:45 Έρωτες στη Λέσβο

01:10 Τροχονόμος Βαρβάρα

02:45 Ο Εραστής

04:25 Εν Ονόματι του Νόμου