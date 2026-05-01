Ταινίες στην τηλεόραση σήμερα Παρασκευή 1η Μαΐου

Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Παρασκευή 1η Μαΐου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 1/5/2026

11:00 TV100 Αστροναύτες για δέσιμο 14:30 ΕΡΤ3 Ο Λουστράκος 16:15 STAR Είκοσι γυναίκες κι εγώ 16:20 MEGA Το τεμπελόσκυλο 16:50 ΣΚΑΪ Το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο 20:15 ΕΡΤ1 Περάστε την Πρώτη του Μηνός 21:00 ΑΝΤ1 Η Αλίκη στο ναυτικό 21:00 STAR Καπετάν φάντης μπαστούνης

Η ταινία της ημέρας

Το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο (20:15 - ΕΡΤ1)

Στη Θεσσαλία του 1907, ένας άνδρας ξεσηκώνει τους φτωχούς αγρότες προκειμένου να κάνουν δική τους τη γη στην οποία δουλεύουν για χάρη των τσιφλικάδων. Ο Οδυσσέας, γιος ενός τέτοιου τσιφλικά, αρνείται να συγκρουστεί με τους αγρότες. Αντίθετα, συγκρούεται με τον αδερφό του ο οποίος έχει απαγάγει την αγαπημένη του. Ο Οδυσσέας θα σκοτώσει τελικά τον αδερφό του. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, θα μοιραστεί την περιουσία του με τους φτωχούς αγρότες.

Σκηνοθεσία: Ηλίας Καπετανίδης, Βασίλης Γεωργιάδης

Σενάριο: Νίκος Φώσκολος

Παίζουν: Νίκος Κούρκουλος, Μαίρη Χρονοπούλου, Γιάννης Βόγλης, Μάνος Κατράκης, Φαίδων Γεωργίτσης

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

06:05 Ο Θύμιος τα 'Κανε Θάλασσα 07:25 Καλημέρα Αθήνα 08:45 Δόκτωρ Ζι-Βέγγος 10:10 Νοτιάς 11:55 Η Θεία απ' το Σικάγο 13:15 Επαναστάτης Ποπολάρος 14:55 Ένας Νομοταγής Πολίτης 16:25 Η Κάλπικη Λίρα 18:30 Ο Ταμτάκος στο Ναυτικό 20:10 Ο Αχόρταγος 22:00 Πίσω μου σ' Έχω Σατανά 23:40 Μην Ερωτεύεσαι το Σάββατο 01:30 Ένας Μάγκας στα Σαλόνια 03:05 Καμικάζι Αγάπη μου 04:35 Ψηλός, Λιγνός και Ψεύταρος