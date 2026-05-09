Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 9/5/2026

08:00 BLUE SKY Δύο κόσμοι 12:15 TV 100 Ο παιχνιδιάρης 13:00 ΕΡΤ1 Αγάπησα μια Πολυθρόνα 14:30 ΑΝΤ1 Η Αλίκη στο ναυτικό 16:15 STAR Καπετάν φάντης μπαστούνης 17:40 ΣΚΑΪ Κομάντος και Μανούλια 20:30 ΕΡΤ1 Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος 21:00 ΣΚΑΪ Γάμος αλά Ελληνικά 3 22:00 ALPHA Μια τρελλή... τρελλή... σαραντάρα 23:00 ΕΡΤ3 Εξέλιξη 00:00 ALPHA Ο Περίεργος… Και ο Πρώτος Ματάκιας 00:45 ΕΡΤ3 Super (μικρού μήκους) 01:10 ΕΡΤ3 Firebug (μικρού μήκους) 02:00 ALPHA Ο Πρωτάρης Μπάτσος κι η Τροτέζα

Η ταινία της ημέρας

Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος (20:30 - ΕΡΤ1)

Ένας φτωχός και έντιμος υπάλληλος, ο Γρηγόρης, έχει σαγηνευτεί από την τσαχπίνα αλλά κακομαθημένη κόρη του αφεντικού του, την Τζούλια. Κάποια στιγμή του κάνει κι εκείνη τα γλυκά μάτια, περισσότερο για να τον περιπαίξει και να διασκεδάσει μαζί του. Ο Γρηγόρης όμως πέφτει στην παγίδα. Απ’ την άλλη, ο πατέρας της Τζούλιας γίνεται έξω φρενών, όταν μαθαίνει τα καμώματά του και τον απολύει, φοβούμενος όμως μήπως ο απολυθείς υπάλληλος αποκαλύψει τις ρεμούλες του, τον προσλαμβάνει εκ νέου. Η Τζούλια συνεχίζει να βγαίνει μαζί με τον Γρηγόρη και να διασκεδάζει με το «κοροϊδάκι» της, μέχρι που τον ερωτεύεται για τα καλά και τον επιλέγει για σύζυγό της.

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης

Παίζουν: Σταύρος Ξενίδης, Κώστας Παπαχρήστος, Νίκος Φέρμας, Ντίνος Ηλιόπουλος, Τζένη Καρέζη, Λουΐζα Μπατίστα, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Τζόλυ Γαρμπή, Ρίκα Διαλυνά, Άγγελος Μαυρόπουλος, Γιώργος Τσιτσόπουλος, Διονύσης Παγουλάτος, Τάκης Βάβαλης

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

08:05 Μια Γυναίκα Κατηγορείται

09:35 Επάγγελμα Γυναίκα

11:05 Υβ! Υβ! Ο Μανωλιός Παίζει Μπάλα

13:35 Κατάσκοπος Νέλλη

15:30 Η Παριζιάνα

17:00 Ένας Ιππότης για τη Βασούλα

18:40 Τσιγγάνικο Αίμα

20:10 Ο Μαγικός Καθρέφτης

22:00 Δεσποινίς Διευθυντής

23:40 Ντάμα Σπαθί

01:05 Οι Τελευταίοι του Ρούπελ

02:35 Τα Αδέλφια Ορκίστηκαν Εκδίκηση

04:05 Ορφανή σε Ξένα Χέρια