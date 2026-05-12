Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 12/5/2026

14:30 ΕΡΤ3 Ο Μελέτης στην Άμεσο Δράση 17:40 ΣΚΑΪ Η Βουλευτίνα 19:00 ΕΡΤ World Ο Μελέτης στην Άμεσο Δράση 21:00 STAR Ο Σπαγγοραμένος

Η ταινία της ημέρας

Ο Σπαγγοραμένος (21:00 - STAR)

Ο Λάμπρος, ένας συνετός αλλά ιδιαίτερα σφιχτοχέρης νοικοκύρης, δώδεκα χρόνια παντρεμένος με τη Βέτα, αποφασίζει ένα βράδυ να το ρίξει έξω, παρασυρμένος από τον γλεντζέ συνέταιρό του, Γιώργο, που πρόκειται να βγει με την ελληνοβραζιλιάνα φιλενάδα του, Λίντα και την ελληνοαμερικανίδα φίλη της, Έβελιν.

Όμως η Έβελιν, με την οποία κυριολεκτικά ξεφάντωσε, δεν ήταν παρά η Βαγγελίτσα, μια μακρινή εξαδέλφη της συζύγου του, που μόλις είχε έρθει από την Αμερική.

Την επομένη, όταν τους επισκέπτεται η Έβελιν, αποκαλύπτεται η αλήθεια και εκείνη βρίσκει την ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή της Βέτας, αρχής γενομένης με την απόκτηση μιας ακριβής γούνας από βιζόν!

Σενάριο: Αλέκος Σακελλάριος

Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης

Παίζουν: Λάμπρος Κωνσταντάρας, Τζένη Ρουσσέα, Κατερίνα Γιουλάκη, Ανδρέας Μπάρκουλης, Μαρία Μπονέλλου, Νάσος Κεδράκας, Δήμητρα Ζέζα

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

06:20 Θύμιος, ο Δαιμόνιος Ντετέκτιβ

07:45 Ο Ατσίδας

09:10 Η Κάλπικη Λίρα

11:10 Ο Κόσμος Τρελάθηκε

12:40 Ο Μεθύστακας

14:25 Καλημέρα Αθήνα

15:45 Εν Ονόματι του Νόμου

17:30 Εγώ Ρεζίλεψα τον Χίτλερ

19:10 Γκολ Στον Έρωτα

20:35 Κάλλιο Πέντε και στο Χέρι

22:00 Το Δόλωμα

23:40 Αγάπησα μια Άγνωστη

01:10 Βοήθεια... Με Παντρεύουνε!

02:45 Ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης

04:10 Ουζερί Τσιτσάνης

