Το ταξίδι του Παπακαλιάτη στο εξωτερικό που μαρτυρά τη συνέχεια του Maestro

Στην Ουγγαρία βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Όχι για τη σύναψη μιας νέας διεθνούς τηλεοπτικής ή κινηματογραφικής συμφωνίας αλλά για γυρίσματα για τον τέταρτο και τελευταίο κύκλο του «Maestro» που αριθμεί 6 επεισόδια.

Ως γνωστόν στο φινάλε του προηγούμενου κύκλου η Κλέλια (Κλέλια Ανδριολάτου) είχε αποφασίσει να φύγει για τη Βουδαπέστη. Μένει να δούμε λοιπόν εάν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης πήγε εκεί ως δημιουργός και σκηνοθέτης της σειράς ή και αν ως «Ορέστης» - ο ήρωας που υποδύεται στο «Maestro» - αν και το δεύτερο ενδεχόμενο είναι το

πιθανότερο και κάπως έτσι προκύπτει και το πρώτο spoiler για τον τελευταίο κύκλο της επιτυχημένης σειράς.

O Χριστόφορος Παπακαλιάτης μετά την επιστροφή του από την Ουγγαρία έδωσε το παρών στην Avant Premiere της «Μεγάλης Χίμαιρας» στη Στέγη γραμμάτων και τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση καθώς συμπαραγωγός της σειράς είναι η Foss Productions και ο Στέλιος Κοτιώνης που έχει και την παραγωγή του «Maestro» αλλά και πολύχρονη φιλία και συνεργασία με τον δημιουργό. «Εμείς γυρνάμε τον επόμενο κύκλο, έχουμε ακόμα καιρό. Γυρνάμε τώρα τα πρώτα τέσσερα επεισόδια, έχουμε ακόμη άλλα δύο.

Θα είναι έξι επεισόδια ο καινούργιος κύκλος. Κάνουμε μια παύση τώρα και θα γυρίσουμε ξανά την άνοιξη. Θα δείτε εκπλήξεις, αλλά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Είμαστε στη φάση του γυρίσματος ακόμη. Θα αρχίσει να προβάλλεται από τη νέα σεζόν, από Οκτώβρη. Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος γιατί έχω αφιερώσει το 99% της ζωής μου τα τελευταία χρόνια στο Maestro. Μετά το Maestro θα δούμε και νέα ταινία» ανέφερε ο Παπακαλιάτης στις τηλεοπτικές κάμερες. Ο τελευταίος κύκλος του «Maestro» θα προβληθεί πρώτα από το Netflix και θα ακολουθήσει στη συνέχεια η προβολή του από το Mega.