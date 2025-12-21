Το reunion που δεν περίμενε κανείς μετά από 10 χρόνια για τον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1

Σε ρυθμούς τηλεμαραθώνιου θα κινείται από νωρίς το πρωί μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο ΑΝΤ1. Η μετάδοση κορυφώνεται στις 21.00 το βράδυ οπότε και θα ξεκινήσει η μεγάλη βραδιά αλληλεγγύης, αγάπης και προσφοράς με οικοδεσπότη τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Την επιμέλεια θα έχει ο έμπειρος Βαγγέλης Περρής ενώ στο κοντρόλ για να κάνει συντονισμό θα είναι και η Νάνσυ Αντωνίου αρχισυντάκτρια του «Τhe 2night show» και σύντροφος του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Πολλά πρόσωπα από το δυναμικό του καναλιού του Αμαρουσίου αλλά και παρουσιαστές που είχαν συνεργαστεί με τον ΑΝΤ1 στο παρελθόν θα δώσουν το παρόν στον Τηλεμαραθώνιο. Πολλές και οι εκπλήξεις που ετοιμάζονται.

Μια από αυτές είναι η παρουσία του Αντώνη Ρέμου ζωντανά στο πλατό και η συνάντησή του με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου μετά από δέκα χρόνια. Ως γνωστόν στο παρελθόν τραγουδιστής και παρουσιαστής έκαναν στενή παρέα ωστόσο η τελευταία φορά που συναντήθηκαν τηλεοπτικά ήταν τον Νοέμβριο του 2015 στο «Τhe 2night show».

Έκτοτε και μετά την τελευταία του συνεργασία με τον ΑΝΤ1 στο talent show «Rising Star» ο Αντώνης Ρέμος είχε καιρό να εμφανιστεί στη συχνότητα του σταθμού. Επέστρεψε αρκετά χρόνια αργότερα επιλέγοντας στην έναρξη της περσινής τηλεοπτικής σεζόν να δώσει συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα ενώ φέτος εμφανίστηκε παραμονές της πρεμιέρας του στο «NOX», στο «Ενώπιως Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου.

Τώρα έφθασε η ώρα της τηλεοπτικής συνάντησης με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου που σίγουρα θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

