Τέλος από το STAR o Θοδωρής Κολυδάς: «Συνεχίζω την πορεία που έχω χαράξει όλα αυτά τα χρόνια»

Με μια λιτή ανακοίνωσή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς ανακοίνωσε το τέλος της πολύχρονης συνεργασίας του με τον τηλεοπτικό σταθμό STAR.
«Ευχαριστώ το STAR και όλους τους ανθρώπους του για την εμπιστοσύνη και την πολύχρονη συνεργασία μας η οποία ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου, κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο.
Από την πλευρά μου, συνεχίζω την πορεία που έχω χαράξει όλα αυτά τα χρόνια, με σταθερό προσανατολισμό στην έγκυρη ενημέρωση και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και στις συνεργασίες μου με την ακαδημαϊκή κοινότητα», ανέφερε ο μετεωρολόγος.
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