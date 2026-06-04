Κι όμως συνέβη και αυτό στον τηλεοπτικό αέρα του Mega Γεγονότα, καθώς η Ράνια Τζίμα παραδέχθηκε πως συμφωνεί με τον Γιάννη Πρετεντέρη, με αφορμή συζήτηση στο πλατό για τις αλλαγές στον πολιτικό χάρτη, μετά την ίδρυση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Πρετεντέρης είπε πως: «Κανένα κόμμα στην Ελλάδα δεν έχει κερδίσει τις εκλογές ούτε καν πολιτικά από το πρόγραμμά του. Όλα κέρδισαν από την αύρα τους και από την προσδοκία που ενσάρκωσαν. Όλα τα άλλα ακολούθησαν μετά».

«Στο ΠΑΣΟΚ πήγαν για τον Ανδρέα, μετά για τον Σημίτη. Θυμάσαι εσύ το πρόγραμμα του Σημίτη.. Απλά τα πράγματα», συμπλήρωσε ο ίδιος και σε αυτό το σημείο, η Ράνια Τζίμα απάντησε: «Είναι από αυτές τις φορές που δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον Γιάννη Πρετεντέρη.. Ούτε εσύ μπορείς να κάνεις κάτι ούτε εγώ».

Η ίδια, γελώντας συνέχισε: «Είναι από αυτές τις φορές που θα λένε ότι εμείς είμαστε οι περίεργοι».