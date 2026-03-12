Ο Θανάσης Πάτρας έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες μετά την ανακοίνωση των αλλαγών στο πρόγραμμα του Open που είχαν ως αποτέλεσμα η μέχρι τώρα καθημερινή εκπομπή του να γίνει εβδομαδιαία και να προβάλλεται πλέον κάθε Κυριακή βράδυ.

«Κάθε Κυριακή από εδώ και πέρα. Δεν θέλαμε Σαββατοκύριακο, αλλά πάλι Κυριακή. Μου ζητήθηκε από το κανάλι να κάνω αυτό το project, τους είπα οκ, η ζωή συνεχίζεται», είπε αρχικά ο γνωστός παρουσιαστής.

«Θα πάρουμε το ρίσκο, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία της εκπομπής, αλλά το κανάλι είναι κανάλι, θέλει άλλα πράγματα και πάμε να τα κάνουμε με πολλή χαρά και αυταπάρνηση.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που γίνεται αυτή η αλλαγή. Όταν αλλάζει μια διεύθυνση έχει έναν δικό της σχεδιασμό, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να υπηρετεί το πρόγραμμα καλύτερα», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Αυτό θέλει το κανάλι οπότε τι να έλεγα, "ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω;". Υπάρχει στήριξη από το κανάλι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν θεωρώ υποβάθμιση ότι έφυγα από το μεσημέρι και πήγα βράδυ», κατέληξε ο Θανάσης Πάτρας.