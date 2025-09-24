Θρίλερ στην τηλεθέαση: Σε απόσταση αναπνοής Γη της Ελιάς, Porto Leone και Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

Η Γη της Ελιάς, το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι, το Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια, οι Σέρρες, το Grand Hotel, ο Άγιος Έρωτας είναι μόνο μερικές από τις σειρές που κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα στην prime time ζώνη, ελπίζοντας να κερδίσουν το τηλεοπτικό κοινό και τη μάχη της τηλεθέασης.

Η Γη της Ελιάς έκανε πρεμιέρα την Κυριακή (21/9) με το πρώτο επεισόδιο του πέμπτου και τελευταίου κύκλου της που μπορεί στο δυναμικό κοινό να συγκέντρωσε μονοψήφιο ποσοστό (8,3%) όμως στο γενικό σύνολο, το οποίο πάντα άλλωστε ήταν το δυνατό χαρτί της επιτυχημένης σειράς του Mega, κέρδισε την πρωτιά με 18,7%.

Αυτή την εβδομάδα νέα επεισόδια της σειράς προβάλλονται από το Mega καθημερινά στις 21.00 μέχρι και την Πέμπτη (25/9), κάτι που φέρνει τη Γη της Ελιάς αντιμέτωπη με τις πρεμιέρες παλαιών και νέων σειρών που έχουν προγραμματιστεί σε ΑΝΤ1 και Alpha.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα ποσοστά τηλεθέασης, η σειρά του Mega αποδεικνύεται «πολύ σκληρή για να πεθάνει» στο γενικό σύνολο αφού τόσο τη Δευτέρα (22/9) όσο και χθες Τρίτη (23/9) βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τις σειρές του Alpha Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι και Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια που κέρδισαν την πρωτιά στην τηλεθέαση.

Αναλυτικότερα τη Δευτέρα (22/9) στο γενικό σύνολο το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι συγκέντρωσε 18.4% και ακολούθησε η Γη της Ελιάς με 18,2%, δηλαδή με διαφορά μόλις 0,2%, ενώ χθες το Porto Leone σημείωσε 19,3% με τη Γη της Ελιάς να απέχει μόλις μία μονάδα με ποσοστό 18,3%.

Καθόλου άσχημα θα έλεγε κανείς για σειρά που βρίσκεται στον πέμπτο κύκλο της - λίγες είναι οι ελληνικές σειρές που ανά τα χρόνια έχουν «αντέξει» τόσα χρόνια στην prime time ζώνη - και μάλιστα, πλέον έχουν αποχωρήσει οι περισσότεροι ηθοποιοί από το αρχικό καστ.

Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια η μάχη της τηλεθέασης αφού είμαστε ακόμα μόλις στην αρχή της σεζόν, ενώ τουλάχιστον όσον αφορά τον Alpha, ο προγραμματισμός στην prime time ζώνη του θα αλλάξει από την επόμενη εβδομάδα και οι σειρές του θα μεταφερθούν στην οριστική ημέρα και ώρα προβολής τους.