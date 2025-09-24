Θρίλερ στην τηλεθέαση: Σε απόσταση αναπνοής Γη της Ελιάς, Porto Leone και Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

Η Γη της Ελιάς, το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι, το Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια, οι Σέρρες, το Grand Hotel, ο Άγιος Έρωτας είναι μόνο μερικές από τις σειρές που κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα στην prime time ζώνη, ελπίζοντας να κερδίσουν το τηλεοπτικό κοινό και τη μάχη της τηλεθέασης.
Η Γη της Ελιάς έκανε πρεμιέρα την Κυριακή (21/9) με το πρώτο επεισόδιο του πέμπτου και τελευταίου κύκλου της που μπορεί στο δυναμικό κοινό να συγκέντρωσε μονοψήφιο ποσοστό (8,3%) όμως στο γενικό σύνολο, το οποίο πάντα άλλωστε ήταν το δυνατό χαρτί της επιτυχημένης σειράς του Mega, κέρδισε την πρωτιά με 18,7%.
Διαβάστε ακόμα - Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα και τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Αυτή την εβδομάδα νέα επεισόδια της σειράς προβάλλονται από το Mega καθημερινά στις 21.00 μέχρι και την Πέμπτη (25/9), κάτι που φέρνει τη Γη της Ελιάς αντιμέτωπη με τις πρεμιέρες παλαιών και νέων σειρών που έχουν προγραμματιστεί σε ΑΝΤ1 και Alpha.
Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα ποσοστά τηλεθέασης, η σειρά του Mega αποδεικνύεται «πολύ σκληρή για να πεθάνει» στο γενικό σύνολο αφού τόσο τη Δευτέρα (22/9) όσο και χθες Τρίτη (23/9) βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τις σειρές του Alpha Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι και Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια που κέρδισαν την πρωτιά στην τηλεθέαση.
Αναλυτικότερα τη Δευτέρα (22/9) στο γενικό σύνολο το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι συγκέντρωσε 18.4% και ακολούθησε η Γη της Ελιάς με 18,2%, δηλαδή με διαφορά μόλις 0,2%, ενώ χθες το Porto Leone σημείωσε 19,3% με τη Γη της Ελιάς να απέχει μόλις μία μονάδα με ποσοστό 18,3%.
Καθόλου άσχημα θα έλεγε κανείς για σειρά που βρίσκεται στον πέμπτο κύκλο της - λίγες είναι οι ελληνικές σειρές που ανά τα χρόνια έχουν «αντέξει» τόσα χρόνια στην prime time ζώνη - και μάλιστα, πλέον έχουν αποχωρήσει οι περισσότεροι ηθοποιοί από το αρχικό καστ.
Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια η μάχη της τηλεθέασης αφού είμαστε ακόμα μόλις στην αρχή της σεζόν, ενώ τουλάχιστον όσον αφορά τον Alpha, ο προγραμματισμός στην prime time ζώνη του θα αλλάξει από την επόμενη εβδομάδα και οι σειρές του θα μεταφερθούν στην οριστική ημέρα και ώρα προβολής τους.
- Πειραιάς: Πώς έγινε το δυστύχημα με τον ναυτικό σε πλοίο της Blue Star - Κηρύχθηκε άμεσα απεργία
- Σέρρες: «Πραγματική όαση, πήξαμε στα τηλεμνημόσυνα» - Θερμή υποδοχή στο X και η τηλεθέαση που σημείωσε
- Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ Μπαλάφα και Βούλτεψη: «Αυτό το στιλάκι δεν σας τιμά - Είστε νευρικούλα»
- Έξαλλος Τραμπ με επιστροφή Κίμελ και ABC: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι του έδωσαν πίσω τη δουλειά»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.