Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν ντρέπεστε ρε αλήτες; Λίγο τσίπα δεν έχετε;»

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος ξέσπασε, μιλώντας στις κάμερες και εκφράζοντας τον φόβο πως στο μέλλον πάρα πολύς κόσμος θα την πατήσει όταν πια το AI θα έχει τελειοποιηθεί.

«Αυτή την τελευταία απάτη μου την έστειλαν χθες, αλλά έχουν ξαναγίνει πάνω από 4-5 διαφημίσεις στο παρελθόν. Αυτή άγγιξε σχεδόν την τελειότητα, δηλαδή το πώς κινούσα τα χείλη μου σε αυτά που έλεγα ήταν συγκλονιστικό. Μόνο λίγο η φωνή μου δεν ήταν ίδια.

Όταν το τελειοποιήσουν και αυτό, πιστεύω ότι πάρα πολύς κόσμος θα την πατήσει από πολλούς αναγνωρίσιμους ανθρώπους που μπορεί να συμπαθούν και θα τους δουν να τους προτρέπουν να αγοράσουν πράγματα και να ξοδέψουν λεφτά», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Έχουμε μια καταπληκτική Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τους πιάσεις αυτούς. Μακάρι να βρεθούν. Είμαι πάρα πολύ υπέρ της ελευθερίας του διαδικτύου, αλλά να υπάρχει ένα μέτρο πια.

Αν δεν μπει μια τάξη στο διαδίκτυο, αυτό θα είναι ένα σίχαμα και μισό, θα καταντήσει κάτι γελοίο και άσχημο. Είναι πολύ τρομακτικό αυτό που γίνεται με το ΑΙ», πρόσθεσε ο γνωστός παρουσιαστής.

«Πάλι διάβαζα σήμερα ότι πήραν 35.000 ευρώ από έναν ηλικιωμένο στην Κοζάνη. Τόση αλητεία; Δεν ντρέπεστε, ρε αλήτες; Πάτε και παίρνετε τα λεφτά των ηλικιωμένων, λίγο τσίπα δεν έχετε; Η ξεφτίλα στο μεγαλείο της!».