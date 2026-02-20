Τηλεοπτική ανατροπή: Το κανάλι που υπέγραψε ο Μουτσινάς - Επιστρέφει με τηλεπαιχνίδι

Ένα από τα θέματα της φετινής τηλεοπτικής σεζόν ήταν το αν ο Νίκος Μουτσινάς θα επιστρέψει. Και αν ναι, σε ποιον σταθμό και με ποιο πρότζεκτ. Σήμερα μάθαμε όλες τις απαντήσεις.
Ο Νίκος Μουτσινάς θα παρουσιάσει ένα νέο τηλεπαιχνίδι λέξεων στο Star, το Lingo. Από την εκπομπή Breakfast@Star ανακοινώθηκε ότι έπεσαν οι υπογραφές.
«Είναι επίσημο λοιπόν! Ο Νίκος Μουτσινάς υπέγραψε με το Star και θα είναι ο παρουσιαστής του νέου τηλεπαιχνιδιού Lingo! It’s official κυρίες και κύριοι.
Πολύ αγαπημένο πρόσωπο, σε ένα διαφορετικό project, σε ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο παιχνίδι που τα σπάει.
Γίνεται χαμός πραγματικά σε όλο τον κόσμο», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.
