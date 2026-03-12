Μενού

Τηλεθέαση: Η ελληνική σειρά σε επανάληψη που άγγιξε διψήφιο στο Μακεδονία TV

Οι τηλεθεατές δείχνουν για ακόμα μια φορά ότι επιλέγουν αυτό που ξέρουν και αγαπούν. Η επανάληψη που έφερε διψήφια νούμερα τηλεθέασης στο ΜακεδονίαTV.

Σε προγράμματα που αγάπησαν και γνωρίζουν καλά επιστρέφουν οι τηλεθεατές όπως δείχνουν συχνά τα νούμερα τηλεθέασης.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (11/3) αυτό αποδείχθηκε ακόμα μία φορά με την τηλεθέαση στο ΜακεδονίαTv να περνά σε διψήφια ποσοστά κατά τη διάρκεια προβολής της ελληνικής σειράς «Άκρως Οικογενειακόν» σε επανάληψη.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen στο διάστημα 14:00-15:00 το ΜακεδονίαTv σημείωσε ποσοστό 9% στο δυναμικό κοινό (18-54) και άγγιξε σε τέταρτο και το 11,4% περνώντας για λίγο στην τρίτη θέση πίσω από Alpha και ΑΝΤ1.

 

