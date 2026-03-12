Σε προγράμματα που αγάπησαν και γνωρίζουν καλά επιστρέφουν οι τηλεθεατές όπως δείχνουν συχνά τα νούμερα τηλεθέασης.
Το μεσημέρι της Τετάρτης (11/3) αυτό αποδείχθηκε ακόμα μία φορά με την τηλεθέαση στο ΜακεδονίαTv να περνά σε διψήφια ποσοστά κατά τη διάρκεια προβολής της ελληνικής σειράς «Άκρως Οικογενειακόν» σε επανάληψη.
Διαβάστε ακόμα: Modern Cinderella: «Πολικές θερμοκρασίες» στην τηλεθέαση της πρεμιέρας της στο Open
Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen στο διάστημα 14:00-15:00 το ΜακεδονίαTv σημείωσε ποσοστό 9% στο δυναμικό κοινό (18-54) και άγγιξε σε τέταρτο και το 11,4% περνώντας για λίγο στην τρίτη θέση πίσω από Alpha και ΑΝΤ1.
- Το Ιράν ορίζει πρώτη φορά τις προϋποθέσεις για λήξη του πολέμου - Οι τρεις όροι
- Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Αγνώριστη σε νέα εμφάνιση με κοντά μαλλιά και άσπρα φρύδια
- Σάσα Βεζένκοφ - Νικόλ Ελευθεριάδου: Χώρισαν μετά από 4 χρόνια σχέσης
- Τηλεθέαση: Η ελληνική σειρά σε επανάληψη που άγγιξε διψήφιο στο Μακεδονία TV
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.