Modern Cinderella: «Πολικές θερμοκρασίες» στην τηλεθέαση της πρεμιέρας της στο Open

Έχοντας ήδη κάνει το ντεμπούτο της στα backstage του J2US τα βράδια του Σαββάτου, η Modern Cinderella πέρασε και στη late night ζώνη της Παρασκευής με τη νέα εκπομπή «Cinderella Nights» ως παρουσιάστρια και πρώτους καλεσμένους τη Marseaux και τον Solmeister.

Στόχος της influencer και TikToker είναι κάθε εβδομάδα να συναντά πρόσωπα που μας εμπνέουν, καλλιτέχνες και δημιουργούς από διαφορετικούς χώρους και να κάνει συζητήσεις που ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα. Ενώ η εκπομπή περιέχει και challenges και παιχνίδια.

Το άγχος της πρεμιέρας

Το βράδυ της Παρασκευής η νεαρή TikToker μοιράστηκε το άγχος της: «Έχω άγχος η αλήθεια είναι. Έγιναν και κάποιες αναποδιές, εδώ με τις τρέσες, εδώ χύθηκαν πάνω στη σκαλέτα.

Αλλά δεν πειράζει, το κακό το μάτι θα φύγει στα επόμενα επεισόδια. Εδώ θέλω να συζητάμε, θέλω να κάνουμε χαλαρή συζήτηση και να περνάμε ωραία. Οι πρώτοι μου καλεσμένοι φυσικά είναι οι φίλοι μου και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μαζί μου» είπε.

Πώς πήγε τελικά η πρεμιέρα του νέου εγχειρήματος;

Η τηλεθέαση του Cinderella Nights

Το βράδυ της Παρασκευής το «Φως στο Τούνελ» είναι ο απόλυτος κυρίαρχος βυθίζοντας σε «χειμωνιάτικες» θερμοκρασίες τον ανταγωνισμό. Το Cinderella Nights συγκέντρωσε μόλις το 2% στο δυναμικό κοινό και 1,9 στο γενικό σύνολο τηλεθέασης.