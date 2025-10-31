Μενού

Τηλεθέαση: Πρωτιά με υψηλά νούμερα για τις Αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό

Πρωτιά στην τηλεθέαση για τις Αποκαλύψεις του ΑΝΤ1 με τον Πέτρο Κουσουλό χθες Πέμπτη (30/10).

Reader symbol
Newsroom
Πέτρος Κουσουλός Αποκαλύψεις
Αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό | ΑΝΤ1
  • Α-
  • Α+

Πρωτιά σε τηλεθέαση χθες Πέμπτη (30/10) για τις Αποκαλύψεις του ΑΝΤ1 με τον Πέτρο Κουσουλό με τα νούμερα να ξεπερνούν το 20% σε ορισμένα τέταρτα. 

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό οι Αποκαλύψεις σημείωσαν μέσο όρο 16,5%, με την τηλεθέαση να φτάνει σε τέταρτο το 21,7%, ενώ στα γυναικείο κοινό, ηλικίας 25-54, η εκπομπή άγγιξε ακόμα και το 26,3%.

Την ίδια στιγμή η επανάληψη της σειράς Πενήντα Πενήντα στο Mega που παίζει απέναντι από την εκπομπή του ΑΝΤ1 στο μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της, σημείωσε τηλεθέαση 10%.

Όσον αφορά τώρα στο γενικό σύνολο, οι Αποκαλύψεις του Πέτρου Κουσουλού συγκέντρωσε μέσο όρο 15,4%

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA