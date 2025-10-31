Τηλεθέαση: Πρωτιά με υψηλά νούμερα για τις Αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό

Πρωτιά σε τηλεθέαση χθες Πέμπτη (30/10) για τις Αποκαλύψεις του ΑΝΤ1 με τον Πέτρο Κουσουλό με τα νούμερα να ξεπερνούν το 20% σε ορισμένα τέταρτα.

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό οι Αποκαλύψεις σημείωσαν μέσο όρο 16,5%, με την τηλεθέαση να φτάνει σε τέταρτο το 21,7%, ενώ στα γυναικείο κοινό, ηλικίας 25-54, η εκπομπή άγγιξε ακόμα και το 26,3%.

Την ίδια στιγμή η επανάληψη της σειράς Πενήντα Πενήντα στο Mega που παίζει απέναντι από την εκπομπή του ΑΝΤ1 στο μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της, σημείωσε τηλεθέαση 10%.

Όσον αφορά τώρα στο γενικό σύνολο, οι Αποκαλύψεις του Πέτρου Κουσουλού συγκέντρωσε μέσο όρο 15,4%.