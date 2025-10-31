Τηλεθέαση: Πρωτιά με υψηλά νούμερα για τις Αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό

Πρωτιά σε τηλεθέαση χθες Πέμπτη (30/10) για τις Αποκαλύψεις του ΑΝΤ1 με τον Πέτρο Κουσουλό με τα νούμερα να ξεπερνούν το 20% σε ορισμένα τέταρτα.
Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό οι Αποκαλύψεις σημείωσαν μέσο όρο 16,5%, με την τηλεθέαση να φτάνει σε τέταρτο το 21,7%, ενώ στα γυναικείο κοινό, ηλικίας 25-54, η εκπομπή άγγιξε ακόμα και το 26,3%.
Την ίδια στιγμή η επανάληψη της σειράς Πενήντα Πενήντα στο Mega που παίζει απέναντι από την εκπομπή του ΑΝΤ1 στο μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της, σημείωσε τηλεθέαση 10%.
Όσον αφορά τώρα στο γενικό σύνολο, οι Αποκαλύψεις του Πέτρου Κουσουλού συγκέντρωσε μέσο όρο 15,4%.
- Η πιο αιματηρή «τυφλή» βομβιστική επίθεση στην Ελλάδα έγινε... κατά λάθος
- Σίντνεϊ Σουίνι: Δεν άφησε τίποτα στη φαντασία - Το διάφανο φόρεμα που συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα
- Η αναστάτωση με τα 204 ΕΛΤΑ που κλείνουν, το ενδιαφέρον για το ελληνικό drone και η έκρηξη της Ντόρας
- Πώς ένα νησί δύο ώρες από την Αθήνα οδηγείται στην απομόνωση: Κόπηκε ξανά η γραμμή Πειραιά - Κύθνου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.