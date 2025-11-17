Σκληρή ήταν η μάχη στην prime time ζώνη χθες Κυριακή (16/11) με τις διαφορά στα ποσοστά τηλεθέασης σε ορισμένες περιπτώσεις ανάμεσα στις σειρές, αλλά και το The Voice να είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό, την πρωτιά κέρδισαν τα Φαντάσματα του Star με μέσο όρο 17,4%, ενώ ακολούθησε σε μικρή απόσταση το «Μια Νύχτα Μόνο» 16,6%. Τρίτο τερμάτισε το The Voice με 15,5% και ακολούθησαν το IQ160 με 15,5%, η Γη της Ελιάς με 11,8%, το Grand Hotel με 8,7% και ο Δικαστής με 5,9%.

Από την άλλη, στο γενικό σύνολο, την πρωτιά κέρδισε η σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» με μέσο όρο 20,6%, και ακολούθησε η Γη της Ελιάς με 19,3% και το The Voice με 19,1%.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το IQ160 με μέσο όρο 13,7%, στην πέμπτη τα Φαντάσματα με 13,6%, και ακολούθησαν το Grand Hotel με 12,3% και ο Δικαστής με 7%.