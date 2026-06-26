Μενού

«Τίτλοι τέλους» για το Στούντιο 4: Η ανακοίνωση Αναγνωστόπουλου - Ζαμπέτογλου στον αέρα της ΕΡΤ

Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος επιβεβαίωσε στην έναρξη του «Στούντιο 4» την αποχώρηση του ίδιου και της Νάνσυς Ζαμπέτογλου από την ΕΡΤ.

Reader symbol
Newsroom
Στούντιο 4
Στούντιο 4 | Youtube / ztvideos
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Τέλος στη φημολογία των τελευταίων ημερών έβαλε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, επιβεβαιώνοντας μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ την ολοκλήρωση της συνεργασίας του ίδιου και της Νάνσυς Ζαμπέτογλου με τη Δημόσια Τηλεόραση.

Ανοίγοντας τη σημερινή εκπομπή του «Στούντιο 4», ο παρουσιαστής υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό λέγοντας: «Καλώς ήρθατε! Καλή Παρασκευή…».

Αμέσως μετά, προχώρησε στην ανακοίνωση της αποχώρησής τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η τελευταία μας Παρασκευή και το τελευταίο σαββατοκύριακο εδώ στην ΕΡΤ. Ευχόμαστε να είστε καλά, απ’ όπου κι αν μας βλέπετε, όπου κι αν είστε».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA