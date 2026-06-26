«Τίτλοι τέλους» για το Στούντιο 4: Η ανακοίνωση Αναγνωστόπουλου - Ζαμπέτογλου στον αέρα της ΕΡΤ

Τέλος στη φημολογία των τελευταίων ημερών έβαλε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, επιβεβαιώνοντας μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ την ολοκλήρωση της συνεργασίας του ίδιου και της Νάνσυς Ζαμπέτογλου με τη Δημόσια Τηλεόραση.
Ανοίγοντας τη σημερινή εκπομπή του «Στούντιο 4», ο παρουσιαστής υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό λέγοντας: «Καλώς ήρθατε! Καλή Παρασκευή…».
Αμέσως μετά, προχώρησε στην ανακοίνωση της αποχώρησής τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η τελευταία μας Παρασκευή και το τελευταίο σαββατοκύριακο εδώ στην ΕΡΤ. Ευχόμαστε να είστε καλά, απ’ όπου κι αν μας βλέπετε, όπου κι αν είστε».
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