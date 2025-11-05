Τότε και Τώρα: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά του ΣΚΑΪ

Πρεμιέρα απόψε Τετάρτη (5/11) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ για την επιτυχημένη σειρά «Τότε και Τώρα», η οποία έχει αγαπηθεί από χιλιάδες θεατές και έχει κάνει εκατομμύρια views στο Διαδίκτυο.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε την Έλενα Χαραλαμπούδη και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ενώ πίσω από τις κάμερες βρίσκεται η δημιουργική ομάδα του 5 MINUTE MUM.

Από το ΤΟΤΕ, που είναι τα ‘90s, έρχονται οι «βασιλιάδες της νοσταλγίας», με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα να υποδύεται τον Τάκη και την Έλενα Χαραλαμπούδη, τη Σούλα. Ο Τάκης είναι αυθεντικός, λαϊκός τύπος, κάνει χοντροκομμένα αστεία αλλά πάνω απ’ όλα είναι άνθρωπος με καρδιά. Η Σούλα είναι μια δυναμική γυναίκα που λέει πάντα αυτό που σκέφτεται, είναι η ψυχή του σπιτιού, σχολιάζει δυνατά τους πάντες αλλά ταυτόχρονα είναι τρυφερή και αγαπάει βαθιά.

Στο ΤΩΡΑ, που είναι το 2025, βλέπουμε το «ζευγάρι της διπλανής πόρτας», τη Βαλέρια και τον Σπύρο. Η Βαλέρια είναι το απόλυτο παιδί της εποχής της: οργανωμένη, πρακτική και συνειδητοποιημένη. Είναι ο τύπος που επιδιώκει την τάξη, αλλά καταλήγει να ζει μέσα σε πανικό. Ο Σπύρος, από την άλλη, είναι ένα ευγενικό, αποστειρωμένο παιδί και ρομαντικός – ένα μείγμα αμηχανίας, αυτοσυγκράτησης και μόνιμης υπερανάλυσης. Είναι τόσο «άβολος», που τελικά γίνεται τέλειος.

Στην πρεμιέρα της σειράς, το αγαπημένο δίδυμο πηγαίνει για «Αγορά Αυτοκινήτου», ενώ σε ρόλο guest star εμφανίζεται ο Λαέρτης Μαλκότσης.

Τότε και Τώρα: Ποιοι είναι οι ηθοποιοί της σειράς

Αλέξανδρος Τσουβέλας

Αλέξανδρος Τσουβέλας | ΣΚΑΪ

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είναι ένας από τους πετυχημένους Έλληνες καλλιτέχνες στο stand up comedy και ραδιοφωνικός παραγωγός με τα βίντεό του να μετρούν εκατομμύρια views σε YouTube και TikTok.

Γεννήθηκε το 1981, έχει καταγωγή από την Άρτα, ενώ μεγάλωσε στο Περιστέρι. Σπούδασε Διοίκηση - Οικονομία στη Θεσσαλονίκη και ήρθε σε ηλικία 22 ετών στο δεύτερο έτος με μεταγραφή στην Αθήνα. Η πρώτη του δουλειά ήταν σε ραδιοφωνικό σταθμό που έκανε εκπομπή από τις 2 τη νύχτα μέχρι τις 6 το πρωί.

Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσω του Διαδικτύου και τα τελευταία χρόνια έχει δώσει αρκετές sold-out παραστάσεις του σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στο παρελθόν είχε ασχοληθεί με το παραδοσιακό τραγούδι, όπως έχει πει ο ίδιος, ενώ δεν έχει κρύψει την πεποίθησή του ότι το χιούμορ βοηθάει τους ανθρώπους να έρθουν κοντά.

Όσον αφορά τα σχόλια και την κριτική που έχει δεχτεί κατά καιρούς σχετικά με τις παραστάσεις του, ο Τσυοβέλας έχει απαντήσει:

«Δεν επιτρέπω σε κάποιον να μου κάνει κάποια παρατήρηση. Δεν τους αφορά ο τρόπος που εγώ αντιλαμβάνομαι κάποια θέματα και ο τρόπος που θα κάνω ένα κωμικό πέρασμα σε όλο αυτό. Λέω αυτό που νιώθω, αυτό που πιστεύω σε άλλους είναι αποδεκτά και άλλοι μπορεί να ξινίσουν».

Έχει δηλώσει ότι αγαπημένος του ηθοποιός είναι ο Σωτήρης Μουστάκας, τον οποίο θεωρεί «τον κορυφαίο κωμικό που έβγαλε η πατρίδα μας».

Στην προσωπική του ζωή είναι σε σχέση εδώ και πολλά χρόνια με τη διεθνούς φήμης γλύπτρια, Ευαγγελία Καρύδη, η οποία προτιμά να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Έλενα Χαραλαμπούδη

Έλενα Χαραλαμπούδη | ΣΚΑΪ

Πέρσι την είδαμε στη σειρά του Alpha, Η Κατάρα της Τζέλλας Δελαφράγκα, όμως, η Έλενα Χαραλαμπούδη ήταν ήδη γνωστή στο ευρύ κοινό χάρη στο YouTube αφού το κανάλι της «5 Minute Mum» είναι από τα πλέον επιτυχημένα της πλατφόρμας.

Πριν αποφασίσει να ασχοληθεί με την υποκριτική, η 37χρονη Έλενα Χαραλαμπούδη είχε ξεκινήσει να σπουδάζει Οικονομικά, αλλά στο πρώτο έτος αποφάσισε να γίνει ηθοποιός.

Σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών και μάλιστα, σε παλαιότερη συνέντευξή της έχει αναφέρει το πόσο τη στήριζαν οι γονείς της στην απόφασή της, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο πατέρας της ήταν από τους μεγαλύτερους θαυμαστές της και πάντα μόλις ανέβαζε κάποιο βίντεο στο κανάλι της στο YouTube, αμέσως το έβλεπε και την έπαιρνε τηλέφωνο να της το πει.

Όπως έχει εξομολογηθεί η Έλενα Χαραλαμπούδη, η πρόταση για να κάνει βιντεάκια για μαμάδες της έγινε όταν ήταν έγκυος στην κόρη της, ενώ οι μισοί και πλέον χαρακτήρες που έχουμε δει στο κανάλι της είναι πρόσωπα της οικογένειάς της.

«Πιστεύω ότι κανείς από την ομάδα του δεν περίμενε αυτή την επιτυχία», έχει δηλώσει η ίδια.

Είναι παντρεμένη με τον Λάζαρο Βασιλειάδη, ο οποίος είναι ερασιτέχνης φωτογράφος και τον γνώρισε όταν εκείνη πόζαρε ως ηθοποιός - μοντέλο.

Την προσέγγισε στέλνοντάς της μια φωτογραφία του που είχε βραβευτεί, στη συνέχεια έβγαιναν για περίπου δύο - τρεις μήνες και δεδομένου ότι και οι δύο ήξεραν τι ήθελαν από τη ζωή τους, «συναντήθηκαν απλά οι ζωές μας», όπως έχει εξηγήσει η ηθοποιός.

Μαζί έχουν αποκτήσει μια κόρη, την 7χρονη Φαίδρα.