Τότε και Τώρα: Τι ώρα κάνει πρεμιέρα η σειρά του ΣΚΑΪ με Τσουβέλα και Χαραλαμπούδη

Η επιτυχημένη σειρά ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, που αγαπήθηκε στο internet από χιλιάδες θεατές και έκανε εκατομμύρια views, έχει πρεμιέρα σήμερα Τετάρτη (5/11) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ με την Έλενα Χαραλαμπούδη και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και τη δημιουργική ομάδα του 5 MINUTE MUM πίσω από τις κάμερες.

Από το ΤΟΤΕ, που είναι τα '90s, έρχονται οι «βασιλιάδες της νοσταλγίας», με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα να υποδύεται τον Τάκη και την Έλενα Χαραλαμπούδη, τη Σούλα. Ο Τάκης είναι αυθεντικός, λαϊκός τύπος, κάνει χοντροκομμένα αστεία αλλά πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος με καρδιά. Η Σούλα είναι μια δυναμική γυναίκα που λέει πάντα αυτό που σκέφτεται, είναι η ψυχή του σπιτιού, σχολιάζει δυνατά τους πάντες αλλά ταυτόχρονα είναι τρυφερή και αγαπάει βαθιά.

Στο ΤΩΡΑ, που είναι το 2025, βλέπουμε το «ζευγάρι της διπλανής πόρτας», τη Βαλέρια και τον Σπύρο. Η Βαλέρια είναι το απόλυτο παιδί της εποχής της: οργανωμένη, πρακτική και συνειδητοποιημένη. Είναι ο τύπος που επιδιώκει την τάξη, αλλά καταλήγει να ζει μέσα σε πανικό. Ο Σπύρος, από την άλλη, είναι ένα ευγενικό, αποστειρωμένο παιδί και ρομαντικός – ένα μείγμα αμηχανίας, αυτοσυγκράτησης και μόνιμης υπερανάλυσης. Είναι τόσο «άβολος», που τελικά γίνεται τέλειος.

Στην πρεμιέρα της σειράς απόψε Τετάρτη (5/11) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, το αγαπημένο δίδυμο πηγαίνει για «Αγορά Αυτοκινήτου», ενώ σε ρόλο guest star εμφανίζεται ο Λαέρτης Μαλκότσης.

ΤΟΤΕ: Ο Τάκης και η Σούλα αναζητούν το νέο τους αυτοκίνητο. Ψάχνουν κάτι πολύ γρήγορο, που θα κάνει τους γύρω τους να τους ζηλεύουν. Η ασφάλεια είναι το τελευταίο που τους απασχολεί, καθώς δεν φοράνε ζώνες, καπνίζουν διαρκώς, ενώ έχουν εμφανώς κακή οδηγική συμπεριφορά όταν παίρνουν το αυτοκίνητο για test drive.

ΤΩΡΑ: Η Βαλέρια και ο Σπύρος, μετά από πολλή σκέψη, αποφασίζουν να αγοράσουν αυτοκίνητο. Ψάχνουν κάποιο με χαμηλή κατανάλωση, χαμηλούς ρύπους και ασφαλές, που θα χωράει φυσικά, όλα τα πράγματα του παιδιού.

Το τραγούδι «Smoothie», που ακούγεται στους τίτλους της σειράς, σε μουσική και στίχους των Greggy K., Eartha Peach, Μάριου Τσάγκαρη, ερμηνεύουν η Έλενα και ο Αλέξανδρος.

Δύο ζευγάρια, δυο εποχές, αλλά ένας κοινός παρανομαστής: οι ανθρώπινες σχέσεις. Μέσα από τις χιουμοριστικές αντιθέσεις, αναδεικνύονται οι αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες, τις σχέσεις, τα συναισθήματα, αλλά και η σταθερή ανθρώπινη ανάγκη για συντροφικότητα και αποδοχή. Γιατί: οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες μένουν.

Τότε και Τώρα, κάθε Τετάρτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ