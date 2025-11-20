Μενού

Τότε και Τώρα: Τι τηλεθέαση έκανε το τρίτο επεισόδιο της σειράς με Τσουβέλα - Χαραλαμπούδη

Τι τηλεθέαση έκανε χθες (19/11) το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Τότε και Τώρα» με τους Αλέξανδρο Τσουβέλα - Έλενα Χαραλαμπούδη.

Reader symbol
Newsroom
Τότε και Τώρα ΣΚΑΪ
Τότε και Τώρα: Αλέξανδρος Τσουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη σε σκηνή της σειράς | ΣΚΑΪ
  • Α-
  • Α+

Το τρίτο επεισόδιο επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Τότε και Τώρα», προβλήθηκε χθες Τετάρτη (19/11) με την τηλεθέαση να κινείται σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από τα ποσοστά που είχε συγκεντρώσει το δεύτερο επεισόδιο. 

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό το «Τότε και Τώρα» σημείωσε μέσο όρο 10,8% με τις δραματικές σειρές που έπαιζαν απέναντί του, αλλά και τη Φάρμα να συγκεντρώνουν υψηλότερα ποσοστά. 

Συγκεκριμένα την πρωτιά κέρδισε το Μια Νύχτα Μόνο με 16,4%, δεύτερος ήρθε ο Άγιος Έρωτας με 12.6%, τρίτη η Φάρμα με 11,9% και τέταρτο το Grand Hotel με μέσο όρο 10,9%, δηλαδή μια ανάσα από τη σειρά του ΣΚΑΪ.  

Στο γενικό σύνολο τώρα το Τότε και Τώρα κινήθηκε σε μονοψήφια επίπεδα, συγκεντρώνοντας 7,6% με τη Φάρμα να σημειώνει 9,8% και τις σειρές Μια Νύχτα Μόνο, Άγιο Έρωτα και Grand Hotel να κινούνται σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα με μέσους όρους 18,6%, 17,2% και 14,7% αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι το δεύτερο επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΣΚΑΪ είχε μέσο όρο 12,4% στο δυναμικό κοινό και 8,4% στο γενικό σύνολο, ενώ το πρώτο επεισόδιο 14,2% και 10,5% στις αντίστοιχες κατηγορίες κοινού. 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA