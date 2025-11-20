Τότε και Τώρα: Τι τηλεθέαση έκανε το τρίτο επεισόδιο της σειράς με Τσουβέλα - Χαραλαμπούδη

Το τρίτο επεισόδιο επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Τότε και Τώρα», προβλήθηκε χθες Τετάρτη (19/11) με την τηλεθέαση να κινείται σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από τα ποσοστά που είχε συγκεντρώσει το δεύτερο επεισόδιο.

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό το «Τότε και Τώρα» σημείωσε μέσο όρο 10,8% με τις δραματικές σειρές που έπαιζαν απέναντί του, αλλά και τη Φάρμα να συγκεντρώνουν υψηλότερα ποσοστά.

Συγκεκριμένα την πρωτιά κέρδισε το Μια Νύχτα Μόνο με 16,4%, δεύτερος ήρθε ο Άγιος Έρωτας με 12.6%, τρίτη η Φάρμα με 11,9% και τέταρτο το Grand Hotel με μέσο όρο 10,9%, δηλαδή μια ανάσα από τη σειρά του ΣΚΑΪ.

Στο γενικό σύνολο τώρα το Τότε και Τώρα κινήθηκε σε μονοψήφια επίπεδα, συγκεντρώνοντας 7,6% με τη Φάρμα να σημειώνει 9,8% και τις σειρές Μια Νύχτα Μόνο, Άγιο Έρωτα και Grand Hotel να κινούνται σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα με μέσους όρους 18,6%, 17,2% και 14,7% αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι το δεύτερο επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΣΚΑΪ είχε μέσο όρο 12,4% στο δυναμικό κοινό και 8,4% στο γενικό σύνολο, ενώ το πρώτο επεισόδιο 14,2% και 10,5% στις αντίστοιχες κατηγορίες κοινού.