Trannos: «Γυρνάω να δω και ήταν ο Μητσοτάκης» - Ο διάλογος εν πτήσει που κανείς δεν φανταζόταν

Στην απίστευτη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε ο τράπερ Trannos, καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου «Στην Αγκαλιά του Φάνη».

Ο γνωστός τράπερ μίλησε για τα επί μέρους του στιγμιότυπου με τον πρωθυπουργό που «έριξε» το ελληνικό internet και αποκάλυψε λεπτομέρειες για την τυχαία τους συνάντηση σε πτήση.

«Τρέχουμε εκείνη την ημέρα να προλάβουμε την πτήση για το Ηράκλειο, όπου τραγουδούσα. Μας είπαν “προλάβατε γιατί περιμένουμε και τον τελευταίο”»

Trannos: «Γυρνάω να δω, και ήταν ο Μητσοτάκης»

Συνέχισε να λέει ο Trannos «Λέει “είναι κάποιος διάσημος”. Εγώ ήμουν την πρώτη θέση και κάνω έτσι να δω και βλέπω τον πρωθυπουργό», είπε αρχικά ο Trannos ενώ στην συνέχεια αποκάλυψε και την απίστευτη ερώτηση που του έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τον βλέπω με χαμόγελο και έρχεται και μου λέει “γιατί βρίζετε στα τραγούδια“; Και του λέω “όχι κύριε πρωθυπουργέ, καμία σχέση”».

Στην συνέχεια, όπως αποκάλυψε ο τράπερ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη συναυλία του και έδωσαν τα χέρια. Στο τέλος, ο Trannos πρόσθεσε με χιούμορ: «Εγώ έστειλα στην μάνα μου “όταν φτάσω θα σου στείλω ότι όλα καλά”».