Τροχός της Τύχης: Απίστευτη παίκτρια βρήκε τον γρίφο μέσα σε 2 δευτερόλεπτα

Στο σημερινό επεισόδιο του «Τροχού της Τύχης» μία παίκτρια έλυσε τον γρίφο με τις δύο λέξεις σε μόλις δύο δευτερόλεπτα.

Στιγμιότυποαπό την εκπομπή «Τροχός της τύχης» | glomex
Εξαιρετικά τυχερή στάθηκε η παίκτρια που πέρασε στον τελικό του σημερινού επεισοδίου στον «Τροχό της Τύχης».

Η Γεωργία άνοιξε τα σωστά γράμματα και βρήκε τον γρίφο με 8 δευτερόλεπτα στο ρολόι.

Η κατηγορία του γρίφου ήταν «λέξεις με την ίδια κατάληξη» και η παίκτρια χρειάστηκε 2 δευτερόλεπτα για να τις βρει. Προηγουμένως είχε μαντέψει τέσσερα γράμματα που την βοήθησαν

