Τροχός της Τύχης: Επιστρέφει για 12η σερί σεζόν - Πότε κάνει πρεμιέρα

Ο Τροχός της Τύχης με παρουσιαστή Πέτρο Πολυχρονίδη, επιστρέφει ξανά για 12η χρονιά ανανεωμένος από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 18:25 για να μοιράσει γνώση, πολλά χρήματα, απίστευτα δώρα και φυσικά, αυτοκίνητα στους τυχερούς παίκτες!

Το τηλεπαιχνίδι προβάλλεται κάθε απόγευμα στο Star με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη, ο οποίος έχει στο πλευρό του τη Νατάσα Κουβελά.