Τροχός της Τύχης: Επιστρέφει για 12η σερί σεζόν - Πότε κάνει πρεμιέρα

Ο Τροχός της Τύχης με παρουσιαστή Πέτρο Πολυχρονίδη, επιστρέφει ξανά για 12η χρονιά ανανεωμένος από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 18:25 για να μοιράσει γνώση, πολλά χρήματα, απίστευτα δώρα και φυσικά, αυτοκίνητα στους τυχερούς παίκτες!
Ο Τροχός της Τύχης, ένα αγαπημένο τηλεπαιχνίδι της απογευματινής ζώνης, υπόσχεται απογευματινά ραντεβού γεμάτα ενέργεια, χιούμορ και… γρίφους 7 μέρες την εβδομάδα.
Το τηλεπαιχνίδι προβάλλεται κάθε απόγευμα στο Star με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη, ο οποίος έχει στο πλευρό του τη Νατάσα Κουβελά.
