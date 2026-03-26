«Τζάμπα έρευνα»: Το Βουνό «διέλυσε» τη Μπεκατώρου σχολιάζοντας μελέτη για τα γυναικεία στήθη

Το αποτέλεσμα μελέτης που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine κλήθηκε να μαντέψει παίκτης στο The Chase καταλήγοντας κι εκείνος ότι το προσδόκιμο ζωής των ανδρών αυξάνεται όταν κοιτάζουν... γυναικεία στήθη.

«Μην το πολυσκέφτεσαι Δημήτρη μου, ας πέσουν οι μάσκες, δεν είναι κακό» σχολίασε η παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου χαμογελώντας αφού οι άλλες δύο απαντήσεις δεν είχαν μάλλον καμιά ελπίδα.

Και το «Βουνό» ήρθε να την αποτελειώσει: «Το θέμα δεν είναι ότι είναι αυτή η απάντηση, αλλά ότι χαραμίστηκε κόπος και ερευνητικό έργο για να καταλήξει σε κάτι προφανές. Δεν ξέρω αν οι τρεις απαντήσεις ήταν οι τρεις ομάδες, δηλαδή βάζεις 100 να κοιτάνε γυναικεία στήθη, 100 να κοιτάνε το Γκραν Κάνιον και 100 να κοιτιούνται στον καθρέφτη τα αποτελέσματα. Νομιζω τζάμπα έρευνα. Άμα κοιτούσαμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη θα γερνούσαμε πριν από την ώρα μας».

Η Μαρία Μπεκατώρου ξεσπασε σε γέλια και συνέχισε τα σχόλια: «Χαίρομαι που μου λέτε ευχαριστώ. Γιατί πίσω από όλες τις γυναίκες είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Πρέπει να μας προσέχετε σαν τα μάτια σας γιατί χωρίς εμάς δεν έχετε ζωή».

«Θα πρέπει να έχουμε αντίγραφο της έρευνας να το δείχνουμε στις συντρόφους να τους λέμε θέλουμε να ζήσουμε για αυτό κοιτάμε», επανήλθε το «Βουνό» αποτελειώνοντας την παρουσιάστρια.

