Μπεκατώρου: Η φωνή που την αναστάτωσε στο Chase - «Ήταν τόσο ερωτική»

Η χροιά του παίκτη ξετρέλανε την παρουσιάστρια του The Chase Μαρία Μπεκατώρου και του απάντησε στον ίδιο χαμηλό και ερωτικό τόνο.

Μαρία Μπεκατώρου
Μαρία Μπεκατώρου | MEGA
«Η φωνή σου ήταν τόσο ερωτική στα αυτιά μου την ώρα που απαντούσες», ανέφερε με βαθιά φωνή η Μαρία Μπεκατώρου απαντώντας στον ίδιο χαμηλό και ερωτικό τόνο που έδινε της απαντήσεις του ο παίκτης του The Chase.

«Σκέφτηκα και τον ερωτικό μετανάστη στη Χαλκίδα, μου ήρθαν όλα μαζί. Θα στο πω κι εγώ ερωτικά... είναι 1500 τα ευρώ» συνέχισε η παρουσιάστρια κι εκείνος δεν άλλαξε στιγμή τη χροιά του.

 

