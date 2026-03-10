Μπεκατώρου: Η φωνή που την αναστάτωσε στο Chase - «Ήταν τόσο ερωτική»

«Η φωνή σου ήταν τόσο ερωτική στα αυτιά μου την ώρα που απαντούσες», ανέφερε με βαθιά φωνή η Μαρία Μπεκατώρου απαντώντας στον ίδιο χαμηλό και ερωτικό τόνο που έδινε της απαντήσεις του ο παίκτης του The Chase.

Διαβάστε ακόμα: «Θέλεις και σεξ τώρα εσύ»: Η Μαρία Μπεκατώρου δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου με τη σωστή απάντηση

«Σκέφτηκα και τον ερωτικό μετανάστη στη Χαλκίδα, μου ήρθαν όλα μαζί. Θα στο πω κι εγώ ερωτικά... είναι 1500 τα ευρώ» συνέχισε η παρουσιάστρια κι εκείνος δεν άλλαξε στιγμή τη χροιά του.