Μπεκατώρου: Η φωνή που την αναστάτωσε στο Chase - «Ήταν τόσο ερωτική»

«Η φωνή σου ήταν τόσο ερωτική στα αυτιά μου την ώρα που απαντούσες», ανέφερε με βαθιά φωνή η Μαρία Μπεκατώρου απαντώντας στον ίδιο χαμηλό και ερωτικό τόνο που έδινε της απαντήσεις του ο παίκτης του The Chase.
Διαβάστε ακόμα: «Θέλεις και σεξ τώρα εσύ»: Η Μαρία Μπεκατώρου δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου με τη σωστή απάντηση
«Σκέφτηκα και τον ερωτικό μετανάστη στη Χαλκίδα, μου ήρθαν όλα μαζί. Θα στο πω κι εγώ ερωτικά... είναι 1500 τα ευρώ» συνέχισε η παρουσιάστρια κι εκείνος δεν άλλαξε στιγμή τη χροιά του.
- Δημοσκόπηση Interview: Απόσταση 15 μονάδων ΝΔ από ΠΑΣΟΚ - Στήριξη για Κύπρο, αλλά ανησυχία για πόλεμο
- Η ανατροπή με την πιο πλούσια γυναίκα στην Ελλάδα: Ποια είναι και τι περιουσία έχει
- Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την επιστράτευση: «Το καθήκον μας καλεί - Κανένας λόγος να πολεμήσω»
- Ανδρέας Μικρούτσικος: Παντρεύεται την Ελένη Μαστραγγελή τον Μάιο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.