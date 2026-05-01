Τζένη Κατσίγιαννη: «Έχω φάει ξύλινο τσόκαρο σε πανηγύρι - Είχε έρθει καλοκαιρινός ο κύριος»

Ένα από τα πολλά περιστατικά που έχει ζήσει τραγουδώντας μοιράστηκε στην εκπομπή του Alpha, Happy Day, η Τζένη Κατσίγιαννη.

Η τραγουδίστρια που έχει γίνει viral με το τραγούδι «Πες Μου Πώς σε Λένε» περιέγραψε πως της έχει τύχει να τη χτυπήσει τσόκαρο που φορούσε ένας κύριος που διασκέδαζε σε πανηγύρι που τραγουδούσε.

«Έχω φάει τσόκαρο σε πανηγύρι, αυτά τα ξύλινα τα παλιά με την αγκράφα. Ήταν ένας κύριος, που είχε έρθει πολύ καλοκαιρινός, και χόρευε και έφυγε το τσόκαρο και μου ήρθε στον ώμο. Του το έδωσα μετά, είπα "κύριε το τσόκαρο"», ανέφερε γελώντας.

Παράλληλα, η Τζένη Κατσίγιαννη αναφέρθηκε και σε μια περίπτωση που θαμώνας την προσέγγισε με άσεμνες χειρονομίες: «Πήρε το χέρι μου και το πήγαινε προς τα κάτω. Το τράβηξα εγώ και του το έδειξα με άγριο τρόπο ότι "φίλε μου σταμάτα" γιατί εδώ κάνουμε τη δουλειά μας.