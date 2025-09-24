Το σχόλιό της για την αναβολή της συνάντηση ανάμεσα στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη, έκανε η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega, Ράνια Τζίμα.

Μετά τα όσα είπε ο Γιάννης Πρετεντέρης για «αντικειμενικό πρόβλημα» στη συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν, η Ράνια Τζίμα πήρε τον λόγο αναφέροντας: «Αλλά από εκεί και πέρα, όταν κάτι συμφωνείται και εάν είναι προσυμφωνημένο, αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστό. Δεν μπορεί να είναι αυτή η εικόνα της χώρας και η αντίδραση να είναι αυτή που είναι τώρα, να είμαστε απολογητικοί».

«Δεν βρέθηκε όμως άλλη ώρα; Εγώ, επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είχαμε μία οξύτερη αντίδραση, να δείξουμε τη δυσφορία μας» είπε ακόμη η Ράνια Τζίμα για την ακύρωση της συνάντησης ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

«Δηλαδή, υπάρχει τρόπος να ειπωθούν τα πράγματα. Ότι, ναι, αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή στο πρόγραμμα του Τούρκου προέδρου, ναι προφανώς δεν είμαστε παράλογοι, αντιλαμβανόμαστε τη διεθνή συγκυρία» τόνισε επίσης.