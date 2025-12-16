Voice που δεν θα πιστεύετε την Πρωτοχρονιά: Αυτοί είναι οι 4 διάσημοι που θα γίνουν... τραγουδιστές

Την περσινή επιτυχία του εορταστικού «The Voice» επιθυμεί να επαναλάβει ο ΣΚΑΪ και έτσι θα υποδεχθεί την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς το 2026 με ένα σπέσιαλ επεισόδιο του μουσικού talent show στο οποίο διάφορα πρόσωπα από το χώρο του θεάματος θα τραγουδήσουν πίσω από τις καρέκλες των κριτών.

Όπως και πέρυσι αρκετοί από τους παρουσιαστές του καναλιού του Φαλήρου θα δοκιμάσουν τις φωνητικές τους δυνατότητες. Μεταξύ αυτών – σύμφωνα με τα ονόματα που κυκλοφόρησαν σε διάφορες εκπομπές – η Μαρία Αναστασοπούλου, ο Κώστας Τσουρός, ο Χρήστος Φερεντίνος και ο Δημήτρης Πανόπουλος. Στο εορταστικό «The Voice» θα δούμε επίσης τη Δανάη Μπάρκα, τον Γρηγόρη Βαλτινό, τη Δάφνη Μπόκοτα, τη Βίκυ Καγιά, τον Μιχάλη Μαρίνο και την Άση Μπήλιου.

Διαβάστε ακόμα: Ο πραγματικός λόγος που τα «έσπασαν» Χριστοπούλου - Αναστασοπούλου

Το «The Voice» θα επιστρέψει στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ το επόμενο φθινόπωρο και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα με την ίδια σύνθεση δηλαδή τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση και στις τέσσερις κόκκινες καρέκλες των Coaches τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα, την Έλενα Παπαρίζου και τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η μεγάλη αλλαγή όσον αφορά στους τρεις επόμενους κύκλους του διασημότερου μουσικού talent show παγκοσμίως είναι η διαχείριση των δικαιωμάτων του: Αυτά έχουν περάσει πλέον απευθείας στον ΣΚΑΪ και η Acun Medya για τις επόμενες σεζόν θα έχει την εκτέλεση της παραγωγής.

