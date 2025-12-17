Αγρότες Καρδίτσας: «Αλλαγή χρόνου στα μπλόκα - Η κυβέρνηση μας εμπαίζει» λέει ο Κ. Τζέλλας

Μήνυμα για αλλαγή χρόνου στα μπλόκα στέλνει ο Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας τόνισε χαρακτηριστά πως «αντί να λέμε "Νέα Υόρκη αλλαγή χρόνου", θα λέμε Ε65 αλλαγή χρόνου, Νίκαια- Προμαχώνας-Μάλγαρα και πάει λέγοντας».

Επεσήμανε ότι ο διάλογος που θέλει η κυβέρνηση να κάνουν «είναι προσχηματικός, και δεν θέλουν να δώσουν λύσεις». Ανέφερε ότι στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή οι αγρότες δεν θα πάνε στη συνάντηση γιατί βλέπουν εμπαιγμό από μέρους της κυβέρνησης.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε:«Εκεί που μας χρωστούσανε μας πήραν και το βόδι. Περιμέναμε την εξόφληση της ενιαίας και αντί να δούμε χρήματα στους

λογαριασμούς όσοι είχαν κάποια χρήματα μέσα τα πήρε ο ΕΛΓΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές. Δεν ξέρω ποιο είναι το τεχνικό λάθος, εγώ ξέρω ότι ο κόσμος αντί να δει χρήματα μέσα στον λογαριασμό του έχασε κι αυτά που είχε.»

Αναφορικά με τα 80 εκατομμύρια που θα δώσει η κυβέρνηση στην κτηνοτροφία, ο κ. Τζέλλας σχολίασε: «Σε καμία περίπτωση δεν εξετάζει το πρόβλημα απλά μοιράζει

εκατομμύρια. Δίνει χρήματα αλλά σε πόσους δηλαδή αν θα δωσει στον κτηνοτρόφο για να πάρει ένα ζώο που κάνει 450 ευρώ να του δώσει 150 ή 180 ευρώ, τι πιστεύετε ότι μπορεί να πάρει ζώο;»

Σχετικά με τα χρήματα για την αναπλήρωση στο βαμβάκι και το σιτάρι: «Το σύνολο των στεμμάτων είναι 6,5 εκατομμύρια αν τα διαιρέσουμε είναι 12 ευρώ το στρέμμα όταν ο άλλος χρωστάει στο βαμβάκι τουλάχιστον 100 ευρώ για να καλύψει το κόστος παραγωγής όχι για να έχει κέρδος, είναι λίγα.

Εμείς εισπράττουμε ότι ο διάλογος που θέλουν να κάνουμε είναι προσχηματικός, δεν θέλουν να δώσουν λύσεις. Στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν θα πάμε στη συνάντηση γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση μας εμπαίζει και αυτό είναι ότι χειρότερο. Κι άλλα τρακτέρ βγαίνουν κάθε μέρα.

Τζέλλας: «Η κυβέρνηση επιλέγει να ταλαιπωρεί τον κόσμο για να στραφεί εναντίον μας»

Ερωτηθείς αν θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα, ήταν ξεκάθαρος ο Κώστας Τζέλλας:

«Αύριο (18/12) έχουμε τη σύσκεψη των μπλόκων στις Σέρρες και εκεί θα αποφασίσουμε συνολικά αλλά αυτό που βλέπουμε είναι\ ότι η αλλαγή χρόνου θα γίνει στα μπλόκα κι αντί να λέμε "Νέα Υόρκη αλλαγή χρόνου", θα λέμε Ε65 αλλαγή χρόνου, Νίκαια- Προμαχώνας-Μάλγαρα και πάει λέγοντας.

Στα περισσότερα σημεία η ταλαιπωρία θα ήταν πολύ λιγότερη αν η κυβέρνηση δεν επέλεγε το να ταλαιπωρεί τον κόσμο περισσότερο μόνο και μόνο για να στραφεί εναντίον μας, κάτι που δεν το έχει πετύχει.

Το ζήτημα αυτό θα το δούμε αύριο, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να φέρουμε την κοινωνία αντιμέτωπη ή να δημιουργήσουμε πρόβλημα στον κόσμο αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο των αγροτών και των κτηνοτρόφων είναι όλης της κοινωνίας.»