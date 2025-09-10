Μενού

«The Wall»: Το ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι έρχεται στον ΣΚΑΪ - Έπαθλο έως 350.000 ευρώ

«The Wall» ονομάζεται το νέο τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο.

Reader symbol
Newsroom
O Χρήστος Φερεντίνος στο «The Wall»
O Χρήστος Φερεντίνος στο «The Wall» | ΣΚΑΙ
  • Α-
  • Α+

To «The Wall», ένα ανατρεπτικό και καθηλωτικό τηλεπαιχνίδι με εκατομμύρια τηλεθεατές σε περισσότερες από 32 χώρες, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Μια νέα διεθνής εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού, που πρόσφατα προστέθηκε στο portofolio της NBCUniversal Formats. 

Ο Χρήστος Φερεντίνος, με τη χαρακτηριστική αμεσότητα, το χιούμορ και την εμπειρία χρόνων στη συγκεκριμένη τυπολογία προγράμματος, αναλαμβάνει δράση. Στέκεται δίπλα στους παίκτες και τους εμψυχώνει στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τον γιγαντιαίο «Τοίχο» ύψους 12 μέτρων!

 Σε κάθε επεισόδιο, δύο παίκτες βασίζονται στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές.

Σε συνδυασμό με τις γνώσεις τους και την «παντοδύναμη» τύχη, προσπαθούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να κερδίσουν το «γιγαντιαίο» έπαθλο έως 350.000 ευρώ.

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

TV MEDIA