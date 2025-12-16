Ξαφνική αδιαθεσία για Ανθή Βούλγαρη - Αποχώρησε από το πλατό: «Έχουμε πιεσόμετρο;»

Μια ξαφνική αδιαθεσία οδήγησε την Ανθή Βούλγαρη εκτός του αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» το πρωί της Τρίτης (16/12).

«Σήμερα δεν σε βλέπω καλά», παρατήρησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η δημοσιογράφος παραδέχτηκε ότι δεν ένιωθε καλά: «Από την ώρα που έχω μπει στο στούντιο, δεν σας βλέπω καλά. Βλέπω αστεράκια. Σε βλέπω θολά. Δεν σε βλέπω καν διπλά. ΒΝομίζω ότι έχει πέσει η πίεσή μου. Θα συμπεριφερθώ νορμάλ. Θα βγω να πιώ κάτι και να επιστρέψω δριμύτερη.

«Δώστε της λίγο χυμό και κάτι να φάει, γιατί έχει δυο μέρες να φάει», ζήτησε από τους συνεργάτες τους ο παρουσιαστής, ενώ η Ανθή Βούλγαρη ζήτησε να της φέρουν πιεσόμετρο.

Μετά από λίγη ώρα η Ανθή Βούλγαρη αφού ένιωσε καλύτερα επανήλθε στη θέση της. «Πολύ εντάξει δεν είμαστε. Συμβαίνουν αυτά. Μια υπόταση είναι. Αυτή η Παγώνη όταν της ψάχνεις πού είναι;», ανέφερε, ενώ ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έκανε χιούμορ λέγοντάς της ότι «όσο μεγαλώνουμε σε πιάνει η υπόταση».