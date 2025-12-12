Νομικά πρόκειται να κινηθεί η δημοσιογράφος Ανθή Βούλγαρη για fake φωτογραφίες που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με εκείνη τον σύζυγό της και το παιδί τους.

Η παρουσιάστρια του «Κοινωνία Ώρα Mega» αναφέρθηκε σε αυτό μέσα από την εκπομπή τονίζοντας ότι οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.

«Βρέθηκα στη φωταγώγηση του Δέντρου του Πειραιά και είχαμε πάρει μαζί και τον μικρό, χωρίς φυσικά να δείξουμε το πρόσωπό του. Παρ’ όλα αυτά, έχουν πάρει εμένα και τον Κώστα, μας έχουν τοποθετήσει σε διάφορα τοπία και στο σώμα του παιδιού έχουν βάλει το πρόσωπο άλλου μωρού.

Διαβάστε ακόμα: Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος έγιναν μπισκότα: «Θα σε πάρω να σε κρεμάσω»

Αυτό είναι ένα θέμα και θα κινηθώ νομικά εννοείται. Φαντάσου τι θα μπορούσε να συμβεί αν είχα δείξει το πρόσωπο του παιδιού και πού θα μπορούσε να “παίξει” αυτή η εικόνα. Το λέω για να προσέχετε», δήλωσε η Ανθή Βούλγαρη.