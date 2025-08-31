Η έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν συμπίπτει χρονικά με την πρόθεση της κυβέρνησης να δοθούν οι άδειες λειτουργίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Υπό τον τίτλο «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και λοιπές διατάξεις» παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο της Παρασκευής 29 Αυγούστου το σχετικό σχέδιο νόμου από τον αρμόδιο υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ για θέματα ΜΜΕ και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Το σχέδιο νόμου βασίζεται σε πέντε βασικούς άξονες:

Διαφάνεια και Βιωσιμότητα : Θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες και προϋποθέσεις για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των σταθμών, ενώ προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της άδειας, για όσους δεν τις τηρούν.

Εκπομπή σε HD: Δημιουργείται το πλαίσιο για τη δυνατότητα των περιφερειακών σταθμών να εκπέμπουν πρόγραμμα σε υψηλή ευκρίνεια (HD).

Οι φάσεις για την αδειοδότηση

Η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση και την εποπτεία παραμένει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), ο ρόλος του οποίου θα ενισχυθεί. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Πρώτη Φάση: Το ΕΣΡ θα ελέγξει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις ελάχιστες ποιοτικές προϋποθέσεις. Διασφαλίζεται ότι οι υφιστάμενοι σταθμοί θα συνεχίσουν να εκπέμπουν, εφόσον πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.

Δεύτερη Φάση: Εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ζήτημα χωρητικότητας.

Το ΕΣΡ θα μοριοδοτήσει τους υποψηφίους με βάση ποιοτικά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης (π.χ. τζίρος, αριθμός εργαζομένων). Στις περιπτώσεις αυτές, προβλέπεται επιπλέον μοριοδότηση για την πολυετή, συνεχόμενη λειτουργία των σταθμών.

Το σχέδιο νόμου έχει ήδη τεθεί σε διαβούλευση με διάφορους φορείς, όπως η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας (ΕΕΤΕΠ) και η Digea. Στόχος είναι η προστασία των νόμιμων και εύρωστων σταθμών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

