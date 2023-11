Ξεκίνησε η προετοιμασία για το «σκληρό» Survivor - Το όνομα «έκπληξη» που παίζει για το ριάλιτι επιβίωσης

Στο πρώτο μισό της σεζόν η μυθοπλασία με αιχμή του δόρατος τις δραματικές σειρές εποχής κερδίζει κατά κράτος τα ριάλιτι προγράμματα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως θα εξαφανιστούν από τον τηλεοπτικό χάρτη στο δεύτερο μισό της τρέχουσας τηλεοπτικής περιόδου.

Το αντίθετο μάλιστα: Τα κανάλια θα συνεχίσουν να επενδύουν και σε αυτού του είδους τα προγράμματα με αλλαγές βέβαια ώστε τα πρότζεκτς να ανανεωθούν και να γίνουν πιο θελκτικά στο τηλεοπτικό κοινό.

Αυτός είναι ο στόχος για το «My Style Rocks» που τις τελευταίες εβδομάδες έχει μικρή άνοδο στα νούμερα τηλεθέασης που στάθηκε ικανή ωστόσο να περάσει το πρόγραμμα από τα μονοψήφια σε διψήφιο ποσοστό. Μέσα στον Νοέμβριο θα αποφασίσουν τα στελέχη του ΣΚΑΪ εάν θα υπάρξει back to back δεύτερος κύκλος μετά τα Χριστούγεννα.

Casting call για νέες συμμετέχουσες τρέχει ήδη, ίσως όμως αυτές τελικά χρησιμοποιηθούν ως «κάβα» σε περίπτωση που το κανάλι του Φαλήρου αποφασίσει να βάλει τα δικαιώματα για λίγο στο «συρτάρι». Σε κάθε περίπτωση, εάν ακολουθήσει μετά τις γιορτές ένας δεύτερος κύκλος του ριάλιτι μόδας, τίποτε δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Ούτε η κριτική επιτροπή, ούτε και η παρουσιάστρια αν και οι περισσότερες πιθανότητες είναι υπέρ της Κατερίνας Καραβάτου όσον αφορά στην παραμονή της στο τιμόνι της παρουσίασης του «My Style Rocks». Αντίθετα, η παραμονή της Σοφίας Χατζηπαντελή στην επιτροπή μάλλον δεν θα συνεχιστεί. Υπενθυμίζεται πως ο ΣΚΑΪ έχει τα δικαιώματα που του «My Style Rocks» ως εσωτερική παραγωγή για έναν ακόμη κύκλο.

Ξεκίνησε το στήσιμο του «Survivor»

Άρχισε επισήμως η προετοιμασία του νέου «Survivor» που θα βγει στη συχνότητα του ΣΚΑΪ για έναν ακόμη κύκλο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το ριάλιτι επιστρέφει στην αρχική του μορφή δηλαδή δύο ομάδες «Διάσημων» και «Μαχητών» που στη συνέχεια θα αναμειχθούν για να προκύψουν οι «Μπλε» και οι «Κόκκινοι».

Ο στόχος είναι διπλός και υψηλός: Να βρεθούν πρόσωπα που διαθέτουν αποδεδειγμένες αγωνιστικές ικανότητες και παράλληλα να είναι και έντονοι χαρακτήρες ώστε το πρότζεκτ να μην απωλέσει το στοιχείο του σκληρού ριάλιτι.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν θα υπάρχουν παίκτες από προηγούμενους κύκλους με ελάχιστες εξαιρέσεις που θα τις αποφασίσουν οι συνεργάτες του Τούρκου παραγωγού Ατζούν Ιλίτζαλι στο εγχώριο παράρτημα της Acun Medya. Τα κάστινγκ ξεκινούν με τους μαχητές και θα διαρκέσουν όλο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Ωστόσο, στο παρασκήνιο ήδη έχουν ξεκινήσει και τα τηλεφωνήματα για τους «Διάσημους». Ένα από τα πρώτα ονόματα που ακούγεται έντονα είναι αυτό του ηθοποιού και γυμναστή Δημήτρη Βλάχου, ο οποίος είχε συμφωνήσει τη συμμετοχή του στο «I am a Celebrity get me out of here» ωστόσο υπαναχώρησε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.