Ξέσπασε σε δάκρυα η Βελίκα Καραβάλτσιου: Τέλος εποχής για την παρουσιάστρια του Mega

Η Βελίκα Καραβάλτσιου, εδώ και πολλά χρόνια σταθερή παρουσία στο πλατό του Κοινωνία Ώρα Mega, αποχαιρέτησε με εμφανή συγκίνηση τους συναδέλφους και το κοινό της.

Η παρουσιάστρια ξεκίνησε σήμερα τον αποχαιρετισμό της για την τελευταία της ημέρα στον σταθμό, αλλά πριν αρθρώσει μερικές λέξεις παρασύρθηκε από τιο συγκίνηση, και ξέσπασε σε δάκρυα.

Τελικά, αφού συνήλθε, είπε: «Θα προσπαθήσω, χωρίς να κλάψω να πω ένα ευχαριστώ στο MEGA και στους ανθρώπους του, σε όλο τον όμιλο, στη διοίκηση , στον Σταμάτη Μαλέλη, στους αρχισυντάκτες μας, στους οπερατέρ, στα παιδιά του στούντιο.

Είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια, έχουμε ζήσει μαζί πολύ ωραίες στιγμές. Κάνουμε καινούργια αρχή, αυτό είναι το καλό, θα μου λείψετε και ελπίζω να ξαναβρεθούμε».