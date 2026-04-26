Ξέσπασε στον αέρα η Γιάμαλη: «Θα συζητάμε σοβαρά ποιος τα΄χε με το κορίτσι και θα την λέμε μήλο της Έριδος;»

Σφοδρό ξέσπασμα για την υπόθεση του Αγίου Δημητρίου εκδήλωσε η Αναστασία Γιάμαλη, το απόγευμα της Κυριακής, μέσα από τον αέρα της εκπομπής «Εξελίξεις τώρα» στο MEGA.

Αφορμή ήταν η live συζήτηση που είχε η παρουσιάστρια με τον επίτιμο πρόεδρο ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργο Καλλιακμάνη.

«Όταν τον έπιασε η αστυνομία, είπε ότι δεν έχω καταλάβει τι έχω κάνει, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω. Γιατί μετά την πράξη σε επικοινωνία που είχε με την κοπέλα του, δηλαδή με την κοπέλα που ήταν το μήλο της Έριδος, όταν τον ρώτησε η κοπέλα τι έγινε στη συνάντηση, αυτός είπε τον…. και όταν η κοπέλα του είπε μα, τι έκανες, αυτός το άλλαξε και είπε πως δεν ήρθε στη συνάντηση», είπε αρχικά ο κ. Καλλιακμάνης, προσθέτοντας:

«Και κατόπιν της έδειχνε το ματωμένο μαχαίρι, που το ‘χε βγάλει φωτογραφία. Και πριν, όταν είχε πάει στο σπίτι του αφού δολοφόνησε τον 27χρονο αντίζηλο του, που αντίζηλος δεν ήταν γιατί αυτός ήταν με την κοπέλα… ο 27χρονος είχε χωρίσει».

Σε αυτό το σημείο, η Αναστασία Γιάμαλη τον διέκοψε, σπεύδοντας να τον διορθώσει για όσα είπε:

«Ρε Γιώργο μου, θα συζητάμε σοβαρά τώρα ποιος τα ‘χε και ποιος τα χάλασε και θα λέμε το κορίτσι μήλο της Έριδος; Ενώ ένας πιτσιρικάς έχει πάρει ένα μαχαίρι και έχει μαχαιρώσει στην καρδιά έναν άλλο πιτσιρικά;».