Άγιος Δημήτριος: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 20χρονος - Τα λόγια της μητέρας της κατηγορούμενης

Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 20χρονος καθ΄ομολογίαν δράστης που δολοφόνησε τον 27χρονο στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της προανάκρισης εξέφρασε την μεταμέλειά του για την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο και αποκαλύπτοντας στις Αρχές το σημείο όπου είχε κρύψει το μαχαίρι του εγκλήματος.

Ο κατηγορούμενος, στον οποίος ασκήθηκε ποινική δίωξη, έλαβε προθεσμία και αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή την Τρίτη 28 Απριλίου. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Ευάγγελο Μπιτσαξή, «ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε κατάσταση βαθιάς οδύνης και συντριβής, έχοντας υποστεί τεράστιο σοκ, και επαναλαμβάνει ότι δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του άτυχου νέου».

Για εμπλοκή τους στην ίδια υπόθεση κατηγορούνται και ο 21χρονος φίλος του δράστη, καθώς και δύο 20χρονες γυναίκες, συγκεκριμένα για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι τρεις παραπέμφθηκαν στη διαδικασία του αυτοφώρου, έλαβαν προθεσμία για τη Δευτέρα και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής τους.

Τα λόγια της μητέρας της 20χρονης κατηγορούμενης

Ο συνήγορος των δύο γυναικών, Νικόλαος Ιωάννου, ανέφερε ότι πρόκειται για «δύο κοπέλες συντετριμμένες, ιδιαίτερα δε η νεαρή γυναίκα που διατηρούσε σχέση με το θύμα», υπογραμμίζοντας την κακή ψυχολογική κατάσταση που φέρουν μετά το περιστατικό.

Αντίστοιχα, η μητέρα της 20χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση σημείωσε ότι «ήταν η πρώτη της αγάπη και κανείς δεν περίμενε πως θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα».

Από την πρώτη στιγμή της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο της ληστείας και επικεντρώθηκαν στο φιλικό περιβάλλον του θύματος. Καθοριστικό ρόλο στην άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν οι καταθέσεις μαρτύρων, αλλά και το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το θύμα καταγράφηκε από κάμερες το βράδυ της προηγούμενης Τετάρτης, περίπου στις 21:02, τη στιγμή που στάθμευσε το όχημά του και εισήλθε σε πάρκο της περιοχής.

Από το σύνολο της προανακριτικής έρευνας προέκυψε ότι η μοιραία συνάντηση οφείλεται σε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του θύματος και του 20χρονου δράστη, λόγω της σύνδεσης της πρώην συντρόφου του θύματος με τον καθ’ ομολογία δράστη.