Your Face Sounds Familiar: Αυτοί είναι οι 10 παίκτες που θα συμμετέχουν στο σόου μεταμφιέσεων

Το Your Face Sounds Familiar επιστρέφει μετά το Πάσχα στον ΑΝΤ1. Το Πρωινό αποκάλυψε σήμερα (27/3) τους 10 παίκτες που θα λάβουν συμμετοχή.

Your Face Sounds Familiar
Your Face Sounds Familiar | instagram
Το τελευταίο διάστημα είχαν ακουστεί διάφορα ονόματα γνωστών ηθοποιών και τραγουδιστών που φέρονταν να έχουν δεχτεί πρόταση από τον ΑΝΤ1 για να λάβουν συμμετοχή στον νέο κύκλο του Your Face Sounds Familiar που θα προβληθεί σύντομα από τον σταθμό και σήμερα (27/3) το «Πρωινό» παρουσίασε την τελική δεκάδα. 

Πρόκειται για 5 γυναίκες και 5 άνδρες, τους οποίους συνάντησε η κάμερα της εκπομπής στα παρασκήνια της φωτογράφισης και είναι οι ακόλουθοι:

  • Δωροθέα Μερκούρη
  • Μαριάντα Πιερίδη
  • Παναγιώτης Ραφαηλίδης
  • Μαριλού Κατσαφάδου
  • Idra Kayne
  • Biased Beast
  • Μέμος Μπεγνής
  • Κωνσταντίνος Μαγκλάρας
  • Αφροδίτη Χατζημηνά
  • Αλέξανδρος Μπουρδούμης

Όσον αφορά τον παρουσιαστή, οι φήμες θέλουν τον Σάκη Ρουβά να είναι ο επικρατέστερος για τη θέση χωρίς να αποκλείεται η Μπέτυ Μαγγίρα, ενώ τα πράγματα είναι ακόμα ρευστά γύρω από το ποιοι θα αποτελούν την κριτική επιτροπή του σόου, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα, δηλαδή την Κυριακή 19 Απριλίου.

