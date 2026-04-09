Your Face Sounds Familiar: Αυτοί είναι οι 4 κριτές

Ένα από τα πιο αγαπημένα σόου της ελληνικής τηλεόρασης, το Your Face Sounds Familiar επιστρέφει στις οθόνες μας μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 την Κυριακή 19 Απριλίου στις 21:00.

Μετά από 7 επιτυχημένες σεζόν, το «Your Face Sounds Familiar» κάνει την πιο hot πρεμιέρα του ανανεωμένο, με τον κορυφαίο Έλληνα σταρ Σάκη Ρουβά να αναλαμβάνει την παρουσίαση.

Τα ονόματα που θα βλέπουμε να μεταμορφώνονται στη σκηνή έχουν ήδη γίνει γνωστά:

Αλέξανδρος Μπουρδούμης

Δωροθέα Μερκούρη

Αφροδίτη Χατζημηνά

Μαριάντα Πιερίδη

Biased Beast

Παναγιώτης Ραφαηλίδης

Μαριλού Κατσαφάδου

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας

Ίντρα Κέιν

Μέμος Μπεγνής

Ποιοι θα βρίσκονται στην κριτική επιτροπή

Μέσα από το Instagram του ΑΝΤ1 αποκαλύφθηκαν τα τέσσερα μέλη της κριτικής επιτροπής του YFSF:

Γιώργος Θεοφάνους

Κατερίνα Παπουτσάκη

Ρένος Χαραλαμπίδης

Ρένα Μόρφη