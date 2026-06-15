Your Face Sounds Familiar: Νικητής ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας που καθήλωσε ως Δημήτρης Μητροπάνος

Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής στο χθεσινό (14/6) επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar με τον γνωστό ηθοποιό να μεταμφιέζεται στον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο και να ερμηνεύει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο, Ρόζα.
Με την ερμηνεία του ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας καθήλωσε τους κριτές, το κοινό στο πλατό του Your Face Sounds Familiar, αλλά και τους συμπαίκτες του και μάλιστα, σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου και έτσι κέρδισε την πρωτιά στη βαθμολογία.
Πρόκειται για τη δεύτερη νίκη του Κωνσταντίνου Μαγκλάρα, αφού η πρώτη ήταν χάρη στη μεταμφίεσή του στον Axl Rose των Guns N'Roses.
«Είναι ένα πολύ ωραίο show που αξίζει να βλέπει κάποιος. Δεν με ενδιαφέρει καν αν εγώ ήμουν καλός, με ενδιαφέρει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο show, μια άσκηση υποκριτικής που αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο που του αρέσει να κρίνει. Οι κριτές, ο Σάκης είναι σούπερ. Χαίρομαι που είμαι εδώ, δεν με ενδιαφέρει αν είμαι πρώτος ή τελευταίος», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας μετά τη δεύτερη νίκη του.
Όσον αφορά τώρα τις μεταμορφώσεις της επόμενης εβδομάδας αυτές είναι οι ακόλουθες:
- Αφροδίτη Χατζημηνά ως Amy Winehouse
- Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Γιάννης Κότσιρας
- Μέμος Μπεγνής ως Teddy Swimms
- Δωροθέα Μερκούρη ως Sophia Loren
- Biased Beast ως Χρήστος Δάντης
- Μαριάντα Πιερίδη ως Νάνα Μούσχουρη
- Μαριλού Κατσαφάδου ως Ρίτα Σακελλαρίου
- Idra Kayne ως The Weeknd
- Αλέξανδρος Μπουρδούμης ως Τρύπες
- Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Harry Styles
- Το χουνέρι της Ρόδου, ο συντονιστής της πρεμιέρας Τσίπρα και η εφαρμογή για τις τιμές
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