«Υπέροχα Πλάσματα»: Η μεγάλη επιστροφή – Η Φαίδρα Δρούκα αποκαλύπτει πότε έρχεται το Reunion

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την προβολή της σειράς που άφησε εποχή, τα «Υπέροχα Πλάσματα» ετοιμάζονται να ξαναζωντανέψουν στην Αθήνα του σήμερα.

Η Φαίδρα Δρούκα, η τηλεοπτική Έλλη, μίλησε στο Breakfast Star, αποκαλύπτοντας την ημερομηνία που περίμεναν οι φαν.

Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα

Με ενθουσιασμό αλλά και συγκίνηση, η ηθοποιός ανακοίνωσε:

«Ξεκινάμε, πρώτα ο Θεός, γυρίσματα τον Μάρτιο. Τον Οκτώβριο του ’26 θα έχουμε και την προβολή για τα Υπέροχα Πλάσματα.»

Η είδηση επιβεβαιώνει ότι η αγαπημένη τριάδα – Φαίδρα Δρούκα, Μυρτώ Αλυκάκη και Γιώργος Πυρπασόπουλος – θα επιστρέψει με νέες ιστορίες, προσαρμοσμένες στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Σε πιο προσωπικό τόνο, η ηθοποιός μίλησε για το ποιο πρόσωπο θεωρεί το δικό της «υπέροχο πλάσμα». Με τρυφερότητα απάντησε:«Ε, το παιδί μου. Ο γιος μου. Είμαι περήφανη γι’ αυτόν, γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί.»

Η αναφορά της στον γιο της φανέρωσε μια πιο ανθρώπινη και γλυκιά πλευρά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Φαίδρα Δρούκα υπηρετεί τον χώρο του θεάματος για πάνω από τρεις δεκαετίες. Δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι υπήρξαν στιγμές αμφιβολίας:«Πολλές φορές. Πολλές φορές σκέφτηκα. Νομίζω απλά ότι δεν θα μπορούσα. Είναι πολύ εύκολο, όταν κάνεις 33 χρόνια μια δουλειά, να βλέπεις πώς αλλάζουν τα στάδια, οι συνθήκες, οι τρόποι εργασίας και να πεις: “Εγώ δεν μπορώ μ’ αυτό”.»

Παρά τις δυσκολίες, η αγάπη της για την υποκριτική αποδείχθηκε πιο δυνατή.