Υποφάντης - Καϋμένου: Έστησαν χορό με Αργυρό στην πρεμιέρα τους στο Action 24 - «Πες μου το ναι να ξεκινήσουμε»

Δυναμική έναρξη για την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του Action 24 «Πρωινή Ζώνη» που πριν ξεκινήσει με τις εξελίξεις φρόντισε να κάνει ποδαρικό με διάθεση άκρως καλοκαιρινή.

Νίκο Υποφάντης και Αλεξάνδρα Καϋμένου με μουσική υπόκρουση τις «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού έστησαν χορό με τους συνεργάτες τους στο πλατό πριν πουν την πρώτη «καλημέρα» της νέας σεζόν στους τηλεθεατές.

«Πες μου το "ναι" να ξεκινήσουμε!» φώναξε η Αλεξάνδρα Καϋμένου με τον Νίκο Υποφάντη να ζητά: «Το μακιγιάζ να ξανάρθει γιατί ξαναϊδρώσαμε».