Υποψήφιο για βραβείο το «Grand Hotel»: Οριστικά εκτός ο Γιάννης Κουκουράκης

Μια ακόμη διεθνής διάκριση για ελληνική σειρά: Το «Grand Hotel» είναι υποψήφιο στα βραβεία μυθοπλασίας της Σεούλ (Seoul Drama Awards) στην κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας δραματικής σειράς.

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις παγκοσμίως και αυτή στην οποία είχε διακριθεί η σειρά «Κάνε ότι κοιμάσαι» με το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς το 2023.

Η δεύτερη σεζόν του «Grand Hotel» ξεκινά με μια σημαντική απώλεια αυτή του πρωταγωνιστή Γιάννη Κουκουράκη ο οποίος είχε το ρόλο του Πέτρου.

Grand Hotel: Ποιοι μπαίνουν στη σειρά

Ωστόσο στον ΑΝΤ1 ελπίζουν πως αυτή θα αντισταθμιστεί με τις πολλές και σημαντικές νέες εισόδους στο πρωταγωνιστικό καστ: Γιάννης Στάνκογλου, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Γιάννης Βασιλώτος, Ελπίδα Παντελάκη και αρκετοί ακόμη συνάδελφοί τους. Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στη βραδινή ζώνη του ΑΝΤ1.