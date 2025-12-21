Ζωντανή παρέμβαση Αρναούτογλου στο Χαμόγελα και Πάλι, μετά από βίντεο με δηλώσεις του Fipster

Την γνώμη του για την δήλωση του Γρηγόρη Αρναούτογλου ότι δεν πηγαίνει σε εκπομπές podcasts των social media, παραχώρησε ο ψηφιακός δημιουργός Fipster, καθώς βρέθηκε μπροστά στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι».

«Είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ότι δεν θα πάει σε κανένα podcast να στηρίξει. Ήταν περίεργη η τοποθέτησή του, γιατί πήγε στη Μαρία Σολωμού. Λες ότι δεν θα στηρίξεις το youtube, ενώ ένα μήνα πριν πήγες στο youtube», είπε αρχικά ο Fipster.

Συνέχισε λέγοντας: «Οι μισοί καλεσμένοι του Γρηγόρη όλα αυτά τα χρόνια είναι πρόσωπα του internet, youtubers, influencers, tiktokers. Θα του άρεσε του Γρηγόρη να λένε ότι δεν θα πάνε στην τηλεόραση να τον στηρίξουν;».

Η απάντηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Μετά την προβολή των δηλώσεων, ο Νίκος Συρίγος, που συμμετέχει στην εκπομπή κάλεσε στο τηλέφωνο σε ζωντανή μετάδοση τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος με τη σειρά του απάντησε σε όσα είχαν αναφερθεί.

«Είναι γλυκύτατος ο Fipster, τον συμπαθώ πολύ και κάνει καταπληκτική δουλειά», είπε αρχικά ο παρουσιαστής ενώ στη συνέχεια ξεκαθάρισε τον λόγο που εμφανίστηκε στο vidcast της Μαρίας Σολωμού.

«Στη Μαρία Σολωμού πήγα γιατί έχει χορηγό την ίδια διαφημιστική εταιρεία με παλιά εκπομπή μου και μου το ζήτησαν σαν χάρη. Δεν είπα ότι δεν θέλω να ξαναπάω. Δεν θέλω να ξαναπάω σε vidcast που θα δείξει η τηλεόραση», ανέφερε.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξήγησε πως δεν θέλει να υποστηρίζει εκπομπές των social media γιατί με αυτό τον τρόπο επηρεάζεται αρνητικά η τηλεόραση: «Όταν η τηλεόραση παίρνει το vidcast και το παίζει, παθαίνει μόνο κακό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τη γνώμη του δεν υπάρχει χώρος για να συνυπάρχουν αρμονικά η τηλεόραση και τα social media: «Δεν χρειάζεται να κάνουμε τηλεόραση αν υπάρχουν τα vidcast, πρέπει να διαλέξουμε τι θέλουμε», ανέφερε.

Ο παρουσιαστής τόνισε πως «πρέπει να κρατήσουμε με νύχια και με δόντια τις τηλεοπτικές εκπομπές» ώστε να μην αντικατασταθούν από εκπομπές του Διαδικτύου που ήδη την πλήττουν.