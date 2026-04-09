Τζένι Γκαρθ: Ο κρυφός έρωτάς με πρωταγωνιστή του «Μπέβερλι Χιλς» - «Η σύγχυση έφυγε γιατί παντρεύτηκε»

«Ο πρώτος αληθινός έρωτας», έτσι περιέγραψε η Τζένι Γκαρθ όσα ένιωσε στο τέλος της εφηβείας της για τον γόη των 90s και συμπρωταγωνιστή της στη θρυλική σειρά «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς», Λουκ Πέρι.

«Ναι. Πιστεύω ότι ήταν ο πρώτος μου αληθινός έρωτας», δήλωσε η Γκαρθ σε συνέντευξή της στο People με αφορμή τα επερχόμενα απομνημονεύματά της με τίτλο «I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention».

«Τώρα, κοιτάζοντας πίσω, σκέφτομαι: “Ήσουν όπως κάθε άλλο κορίτσι στον κόσμο”», πρόσθεσε και σίγουρα όλες μπορούν να ταυτιστούν με αυτό.

Στο βιβλίο της η Γκαρθ περιγράφει πώς διαχειρίστηκε τη σχέση της με τον Πέρι, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, σημειώνοντας ότι ένιωθε ζήλια για τις guest stars με τις οποίες εκείνος φλέρταρε.

«Όλες τον φαντάζονταν ως τον πρώτο τους μεγάλο έρωτα. Αλλά ήταν πραγματικά μπερδεμένο. Κάποιες φορές τα όρια γίνονταν θολά. Υπήρχαν πολλές προσωπικές συζητήσεις και στιγμές οικειότητας ανάμεσα σε αυτούς τους δύο χαρακτήρες, και νομίζω ότι παρασύρθηκα και επέτρεψα στον εαυτό μου να πιστέψει ότι ήταν αληθινό», δήλωσε.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπήρχε κάτι πραγματικό», συνέχισε. «Είχαμε μια πολύ ξεχωριστή σχέση».

«Όταν η Κέλι (σ.σ.στο όνομα του χαρακτήρα που υποδυόταν η Γκαρθ) ερωτευόταν τον Ντίλαν (σ.σ. ο χαρακτήρας που υποδυόταν ο Λουκ Πέρι), εγώ ερωτευόμουν τον Λουκ», γράφει για τη μεταξύ τους σχέση στην οποία υπήρχε φλερτ.

Ωστόσο, με τον καιρό τα πράγματα ξεκαθάρισαν για τη Γκαρθ αφού ο Λουκ Πέρι παντρεύτηκε το 1993 την ηθοποιό Ρέιτσελ Σαρπ με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά τον Τζακ και τη Σόφι και έμειναν μαζί για μια δεκαετία.

«Όλη αυτή η σύγχυση έφυγε για μένα, γιατί εκείνος παντρεύτηκε κι εγώ παντρεύτηκα, και γίναμε απλώς πολύ καλοί φίλοι. Ήταν ένα αφελές όνειρο. Αλλά ο εφηβικός μου εαυτός το πίστευε πραγματικά», είπε.

Μετά το τέλος του «Beverly Hills, 90210», η Γκαρθ παντρεύτηκε τον Πίτερ Φασινέλι το 2001. Μαζί απέκτησαν τρεις κόρες και πήραν διαζύγιο το 2013.

Ο Λουκ Πέρι πέθανε τον Μάρτιο του 2019, σε ηλικία 52 ετών, έπειτα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Για τον θάνατό του, η Γκαρθ γράφει στα απομνημονεύματά της ότι «με συγκλόνισε συθέμελα».

«Ένιωθα παράλυτη, ανίκανη και απρόθυμη να μιλήσω. Ήταν κάτι πολύ μεγάλο για να το κατανοήσω, πολύ οδυνηρό για να το αποδεχτώ», γράφει.