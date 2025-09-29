Τζένη Μπαλατσινού: Ξέσπασε κατά εκδότη για το Πόθεν Έσχες της - Τον κατηγορεί για «λάσπη»

Την έντονη αντίδραση της Τζένης Μπαλατσινού προκάλεσε δημοσίευμα ιστοσελίδας συγκεκριμένου ομίλου σχετικά με την παραποίηση στη δημοσίευση του Πόθεν Έσχες της, ως συζύγου του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια.
Η Τζένη Μπαλατσινού, μεταξύ άλλων, κατηγόρησε τον εκδότη πως «διαδίδει ψέματα» σχετικά με τα ακίνητά της και δη ότι έχει ένα στο Ψυχικό, πράγμα που έχει αρνηθεί επανειλημμένα.
Τζένη Μπαλατσινού: Η ανάρτηση για τον εκδότη
«Εδώ και δύο χρόνια ο δημοσιογράφος Γιάννης Κουρτάκης (ο Θεός να τον φωτίσει ως δημοσιογράφο αφού οι δημοσιογραφικές έρευνές του βρίθουν ψεμάτων για το πρόσωπό μου) συκοφαντεί εμένα και την οικογένειά μου μέσα από την ιστοσελίδα parapolitika.gr. Σήμερα ξεπέρασε κάθε όριο, παραποιώντας τα στοιχεία του πόθεν έσχες μου και παρουσιάζοντας ότι δήθεν έχω 20 ακίνητα και σπίτι στο Ψυχικό. Είτε το κάνει σκόπιμα είτε απλά δεν ξέρει να διαβάζει, η αλήθεια είναι μία: ΔΕΝ ΕΧΩ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ - ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ.
Τα στοιχεία είναι προσβάσιμα και ανοικτά σε όλους. Όσο κι αν επιχειρείτε να με λασπώσετε, όσο κι αν προσπαθείτε τη δολοφονία του χαρακτήρα μου αλλά και της οικογένειάς μου, ένα πράγμα να είναι σίγουρο. Δεν υποχωρούμε, δεν διαπραγματευόμαστε την αλήθεια... σίγουρα δεν εκβιαζόμαστε!
Περιμένω με αγωνία τι θα σκαρφιστείτε στις αίθουσες των δικαστηρίων για να δικαιολογήσετε τη χρόνια εμμονή σας μαζί μας ως προς τα ψέματα που διαδίδετε. Ο νοών νοείτω».
