Τζένιφερ Άνιστον: Φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο του Elle - «Δεν μετανιώνω για τίποτα»

Η Τζένιφερ Άνιστον μάλλον βρίσκεται στην καλύτερη φάση της. Είναι απόλυτα συνειδητοποιημένη για όσα χρειάζεται ή όχι στη ζωή της. Γνωρίζει ακριβώς που βρίσκεται, πού θέλει να πάει και πώς θέλει να ζει την καθημερινότητά της.

Στα 56 χρόνια της, δηλώνει πως δεν μετανιώνει για τίποτα απ’ όσα επέλεξε, βίωσε, ένιωσε κατά τη διάρκεια της διαδρομής της.

Άλλωστε, αυτές οι εμπειρίες διαμόρφωσαν το παρόν της. Δεν αναλώνεται πια σε ανούσιες καταστάσεις. Κυνηγά την ποιότητα, αδιαφορώντας για την ποσότητα - είτε αυτό αφορά στη δουλειά της είτε στην προσωπική ζωή της.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr