Τζένιφερ Άνιστον: «Φουντώνουν» οι φήμες για γάμο στην Ελλάδα με τον Τζιμ Κέρτις

Επίσημη είναι πια η σχέση τηςΤζένιφερ Άνιστον, με τον Τζιμ Κέρτις και οι φήμες για γάμο όλο και «φουντώνουν». Μάλιστα, πηγές θέλουν την χολιγουντιανή σταρ να οργανώνει γάμο στην Ελλάδα, δεδομένης της καταγωγής της.

«Η Τζεν έλεγε ότι είχε ήδη κάνει τον γάμο των ονείρων της όταν παντρεύτηκε με τον Μπραντ Πιτ στο Μαλιμπού πριν από 25 χρόνια», είπε μια πηγή στο Radar Online. «Όταν παντρεύτηκε τον Τζάστιν Θερού, σκόπιμα δεν προσπάθησε να το ξεπεράσει αυτό, επιλέγοντας αντ' αυτού μια σχετικά μικρή εκδήλωση στην αυλή.

«Αλλά ο Τζιμ έχει γίνει μια αχτίδα ήλιου στη ζωή της Τζεν και μαζί του έρχεται η ευκαιρία να το κάνει επιτέλους σωστά».

Όλη αυτή η συζήτηση για τον γάμο έχει αιφνιδιάσει ορισμένους στον κύκλο της, ανέφεραν πηγές, δεδομένου ότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η σταρ του Morning Show τον αποκαλούσε μια απαρχαιωμένη πρακτική που ήταν μια αγενής υπόθεση για τις γυναίκες - αλλά μπορούν να καταλάβουν πώς οι δύο ταιριάζουν απόλυτα.

Και πηγές ανέφεραν ότι η επιλογή της Ελλάδας ως μια επιλογή «φαβορί». «Θέλει έναν γάμο όπου θα είναι περιτριγυρισμένοι από αρχαία ερείπια και όμορφα φυσικά τοπία», είπε η πηγή μας. «Είναι σαν κάτι βγαλμένο από ρομαντικό μυθιστόρημα, αλλά εκεί είναι που σκέφτεται η Jen καθώς αυτή η σχέση εντείνεται. Δεν μπορεί να συγκρατηθεί», είπε η πηγή.

Υπενθυμίζεται ότι, ο πατέρας της έχει καταγωγή από το νησί της Κρήτης και η ηθοποιός έχει έρθει αρκετές φορές στην χώρα μας.

Η Τζένιφερ Άνιστον με τον πατέρα της, Τζον | (AP Photo/Chris Pizzello, File)

Ο 50χρονος Τζιμ Κέρτις – υπνοθεραπευτής αυτοβελτίωσης που ειδικεύεται στην «ευθυγράμμιση της ψυχής» όπως αναφέρουν τα αφιερωματικά δημοσιεύματα – ήταν παντρεμένος μια φορά στο παρελθόν με την Ρέιτσελ Ναπολιτάνο και τώρα κάνει το επόμενο βήμα με την...Ρέιτσελ Γκριν (ο αγαπημένος μας ρόλος της Άνιστον από τα Φιλαράκια).

Πηγές ανέφεραν ότι η Άνιστον είναι αποφασισμένη να διατηρήσει τη λίστα των καλεσμένων «συμπαγή», εστιάζοντας σε κοντινούς φίλους όπως η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Τζίμι Κίμελ, ο Τζέισον Μπέιτμαν και η Αμάντα Άνκα.