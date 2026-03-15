Τζένιφερ Λόπεζ: Παραλίγο να πέσει ενώ βρισκόταν πάνω στη σκηνή στο Λας Βέγκας

Ένα απρόοπτο είχε η Τζένιφερ Λόπεζ την Παρασκευή (13/3) το βράδυ ενώ βρισκόταν στη σκηνή του The Colosseum at Caesars Palace στο Λας Βέγκας όπου παρουσιάζει το νέο της σόου.

Ενώ η Λατίνα σταρ τραγουδούσε και χόρευε τη μεγάλη της επιτυχία, «On the Floor», γλίστρησε και παραλίγο να πέσει, αλλά η ίδια αν και αιφνιδιάστηκε, όπως είναι φυσικό, δεν πτοήθηκε παρά έριξε μια ματιά κάτω στη σκηνή και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της.

Δεδομένου ότι πολλοί θαυμαστές της στέκονταν κάτω από τη σκηνή με τα κινητά τους να τραβάνε βίντεο τη live εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ, ήταν ζήτημα χρόνου το βίντεο με την παραλίγο πτώση της να κάνει τον γύρο του Διαδικτύου και των social media.

Ο νέος κύκλος live εμφανίσεων της Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα ασπρόμαυρο λαμπερό κορμάκι σε στυλ κοστουμιού και διχτυωτό καλσόν, ξεκίνησε στις 6 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 28 του μήνα, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, η εκρηκτική τραγουδίστρια έχει κάνει εντατικές πρόβες μέρα και νύχτα έως και 13 ώρες για να είναι το σόου της ένα από τα καλύτερα σόου που παρουσιάστηκαν ποτέ στο Λας Βέγκας.

Ακόμα η ίδια θέλει να δείξει στο κοινό πώς μπορεί να είναι σε ηλικία 55 plus, αλλά είναι ακόμα στην ακμή της.

«Η Τζένιφερ λατρεύει να δουλεύει, δεν παραπονιέται ποτέ, είναι το κέφι της. Σε μερικούς αρέσει να κάνουν διακοπές στην παραλία της Χαβάης, και σε άλλους να δουλεύουν ασταμάτητα. Η Τζένιφερ ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Νιώθει περήφανη που τα πάει τόσο καλά στην ηλικία της και ως Λατίνα γυναίκα», ανέφερε πηγή στη Daily Mail.